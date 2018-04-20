Володимир Литвин: Чому мене витиснули з виборів? Бо чистили поле перед 2009 роком

Колишній Голова Верховної Ради, лідер Народної партії України, віце-президент Національної академії наук Володимир Литвин відповідає на запитання УНІАН.

УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ ПОСАД – ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕВОРОТУ

Володимире Михайловичу, Як Ви оцінюєте текст коаліційної угоди?

Текст коаліційної угоди - як програма уряду - нічим не краща і не гірша за програми попередніх урядів. Усе те, що закладено в угоді в сенсі розподілу посад - це легалізований переворот в Україні. Це узурпація влади частиною Верховної Ради, яка означатиме черговий поділ країни.

Яким має бути майбутній спікер?

Це має бути людина, яка не дозволить керувати парламентом координаторові коаліції. Особа, здатна забезпечити компроміс та рівновагу і яка через консолідацію Верховної Ради зможе консолідувати українське суспільство. Поки що це нікому не вдається - ні Президентові, ні уряду... Відповідальність за це має взяти на себе Верховна Рада.

ПОРОШЕНКО ПОКЛИКАНИЙ ВІДВЕРНУТИ ВІД ЮЩЕНКА КОНФЛІКТ З ТИМОШЕНКО

Що Ви думаєте з приводу спікерського потенціалу Петра Порошенка?

Кожен з 448 депутатів може бути спікером. Від Порошенка не в захопленні ні Тимошенко, ні соціалісти, ні частина “Наша України”, ні сам Президент. Але з огляду на те, що посаду прем’єра буде віддано Тимошенко, то потрібна буде людина, яка могла б перебирати на себе той конфлікт, який обов’язково виникне між Президентом та прем’єр-міністром. Справа лише в часі. Петро Олексійович виступатиме в ролі противаги. За такої ситуації не буде прямого конфлікту між Президентом та прем’єром.

Як Ви оцінюєте пропозицію про пакетне голосування за прем’єра та спікера?

Різко негативно. Якщо ми почнемо з порушень, то це просто розвалить роботу Верховної ради. Згадайте спроби перерозподілити комітети парламенту попереднього скликання. До чого це призвело? До блокування... Судячи з усього, наміри в Партії регіонів серйозні. І такої ж лінії дотримуються комуністи, блокування вигідне й частині депутатів інших фракцій, які не бачать себе у владних коридорах, зокрема й у Верховній Раді.

А може, краще почати бодай якось, ніж ніяк не почати?

А хто заважає почати сесію відповідно до Регламенту? Хто заважає обирати Голову Верховної Ради?

Але “Регіони” вимагають одного: не нехтуйте Регламентом. Згадайте, які вимоги висували свого часу “Наша Україна”, БЮТ... Вони власним досвідом навчили “Регіони”, як блокувати роботу Верховної Ради.

Скільки часу Ви дасте новому урядові та новій більшості?

Більшість може протриматися до осені. Восени слід очікувати масового невдоволення людей. Далеко не всі поки що отримали повідомлення про нові тарифи... А от повернуться з сіл, дачних ділянок, і я не думаю, що обійдеться без протестів.

ЮЩЕНКО НЕ ВТРУЧАЄТЬСЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Ви могли би порівняти - як працював з парламентом Кучма, а як Ющенко?

Мені важко порівнювати. Я не відчув, як Віктор Андрійович працює з парламентом. Мені здається, що він просто не втручався в діяльність Верховної Ради. А його представники у Верховній Раді теж не проявлялися.

Взагалі, мені здається, потрібно унормувати діяльність представника Президента, щоб він мав право з будь-якого питання аргументовано викласти свою точку зору й наполягати на прийнятті рішення, оскільки йдеться про главу держави, який виносить остаточний вердикт щодо законопроектів.

Водночас нам слід відпрацювати у правовому вимірі розуміння межі, за яку Президент не повинен виходити, накладаючи вето на закони. Це нонсенс, що в нас фактично кожен четвертий-п’ятий закон ветується.

Що стосується попереднього Президента, то він намагався керувати Кабінетом міністром і Верховною Радою, особливо через своїх представників. Можливо, він відчував дискомфорт від щоденного спілкування з того чи іншого питання з Головою Верховної Ради.

Чи потрібний закон про опозицію? Чи достатньо посад у парламенті запропонували Партії регіонів?

Я не схильний аналізувати - мало чи багато посад, - я гадаю, що у Верховній Раді формування керівних органів має відбуватися пропорційно до складу депутатських груп та фракцій. Вони представляють народ і вони повинні мати можливість реалізувати ті накази, пропозиції, бачення, які отримали під час виборів.

Що ж до закону про опозицію… Писати в голому вигляді закон про опозицію - це все одно що створювати закон про необхідність існування гуртка хорового співу в Оперному театрі. У законі “Про політичні партії” має бути прописаний відповідний розділ, у Регламенті Верховної Ради має бути чітко визначено права та обов’язки опозиції. Опозиція конституюється в результаті парламентських виборів і діє вона переважно в парламенті. А що стосується позапарламентської опозиції, то її діяльність можна передбачити в розділі закону “Про політичні партії”.

Ваша оцінка “мовного питання”?

Мовне питання штучно нагнітається. Одні нагнітають його штучно з позицій “захисників” російської мови, інші – з позицій української. Не можна боротися за українську мову, ведучи боротьбу з російською. Хто в нас конкретно, практично й відповідально займається цією проблемою? Які в нас центри діють, які преференції створено для української книжки? Я вважаю абсурдним законопроект Кабміну щодо квотування імпорту книжок в Україну. Що це викличе? Підпільну торгівлю та зростання цін. Нам потрібно зробити наукову доповідь, оцінити стан мов, історичний вимір проблеми, її соціологію, правовий аспект, мовну ситуацію. Давайте піднімемо журнал “Всесвіт”, який друкував іноземні твори, що набули розголосу значно раніше, ніж улюблене видання російської інтелігенції “Иностранная литература”. Давайте робити переклади робіт, котрі викликають інтерес широкого загалу. Так, багато людей читає детективи. У людей життя складне, і вони не можуть читати серйозну літературу. Тож давайте будемо кращі твори перекладати й видавати масовим накладом. Мова – це – конкуренція. Якщо наша мова буде конкурентна, тоді вона буде затребуваною. Сьогодні Інтернет за своїм значенням та впливом можна порівнювати з відкриттям Америки. Скажіть будь-ласка, у нас напрацьовується база, щоб комп’ютери мали відповідні програми?

УСІ ЗНАЮТЬ, ЩО ЗА ГАЗОВИМИ ОБ ОРУДКАМИ СТОЇТЬ КОРУПЦІЯ

Чи вдасться Юлії Володимирівні переглянути газові угоди?

У бік збільшення ціни…

Що вам подобається у Вашому новому, післяпарламентському житті?

Я вільно, в “українських межах”, можу говорити те, що думаю. Ну, відсотків на п’ятдесят можу, бо відразу ж починаються разбірки - чому Литвин сказав те, чому сказав се. Наприклад – чому я сказав, що за газовими оборудками стоїть корупція. Та це ж усім відомо, я просто сказав уголос те, про що всі говорять і що всі знають.

Також мені приносить задоволення те, що я можу займатися наукою.

Коли востаннє бачилися з Кучмою?

З Кучмою бачився востаннє 28 квітня 2006 року. Він у мене був на Дні народження. Він подарував мені оригінальне видання - чотиритомник початку 20 століття. Після того не бачився.

Яку маєте зарплату?

Моя зарплата як віце-президента Національної академії наук - чотири з половиною тисячі гривень. Її не можна зіставити із зарплатою народного депутата України.

Чим ще займаєтеся?

П’ять разів на тиждень плаваю, п’ять разів на тиждень вдосконалюю мову. Тепер англійську, раніше іспанську. Читаю. Незабаром буде ювілей Франка, зараз читаю літературу про Франка.

Читаю історію граматики української мови.

Двічі на тиждень граю у футбол, двічі на тиждень ходжу в сауну. І знаєте, що сказав мій син? Тато повернувся додому.

Чи хочете повернутися в політику?

Якби мене спитали місяць тому, я б сказав: так, мені хотілося б мати посаду. Але зараз я відчув себе людиною. До цього важко призвичаїтися, бо влада засмоктує. І до певної міри розбещує. З’являється почуття нетерпимості, перестаєш чути інші аргументи.

Чи Ви маєте якісь плани щодо президентських виборів?

У всіх виборчих кампаніях Народна партія братиме участь. І у президентській також. З персоналіями ми визначимося пізніше. А як ви гадаєте, чому мене витиснули з виборчого процесу? Чистили поле перед 2009 роком… Чому не можуть визначитися щодо прем’єрства та спікерства? Тому що є палке бажання зробити так, щоб це були суперники та кандидати на 2009 рік. Усі думають про 2009 рік і ніхто не думає про країну.

Розмовляла Лана Самохвалова