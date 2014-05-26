Міжнародні спостерігачі сказали, в чому помилилася влада при проведенні виборів

«Ми шкодуємо, що було прийнято рішення одночасно проводити з президентськими виборами місцеві вибори, які, звичайно, виявилися в тіні президентських. Тому наша рекомендація - проводити місцеві вибори окремо, і не поєднувати їх з будь-якими іншими виборами», - сказала керівник делегації конгресу Гудрун Мослер-Торнстром.

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За її словами, такий підхід, окрім іншого, знизить рівень нерозуміння серед виборців, зменшить навантаження на членів виборчих комісій і дасть можливість поліпшити місцеве самоврядування, що дозволить місцевій владі стати більш професійною, оскільки люди будуть голосувати більш розбірливо.