Сильна спека та довгі черги на виборчих дільницях можуть вплинути на результати голосування - експерт

Директор фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна відзначає високу явку виборців у Києві, але при цьому погану організацію роботи комісій дільницях, що може вплинути на результати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції, присвяченій проведенню Національного екзіт-полу — 2014, говорячи про те, що може вплинути на результати екзіт-полу та виборів загалом.

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Вона, зокрема, зауважила, що на деяких дільницях відзначається дуже сильна спека, велика кількість людей у приміщеннях, а в деяких чергах виборцям доводилося простояти по півтори години.

“Організація була дуже погана, такого взагалі раніше не було”, - додала експерт.

Бекешкіна зазначила, що однією з причин поганої організації роботи виборчих комісій цього року стало зменшення кількості членів комісій.

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«Їх менше з різних причин. Одна з них — те, що їм вдвічі менше на цих виборах платять», - сказала вона.

На думку експерта, вся ця ситуація може позначитися на результатах виборів загалом, адже, за її словами, якщо літні люди прагнуть до кінця вистояти чергу та проголосувати, то молодь йде з дільниці і каже, що нібито ще повернеться, щоб проголосувати.

“Я не думаю, що це дуже позначиться на президентських виборах, тим менше, різниця вікова, більше регіональна. Але на місцевих виборах у Києві це може позначитися”, - сказала експерт.

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Крім того, голова Наглядової ради проекту “Національний екзіт-пол — 2014” Ігор Когут зазначив, що за результатами на 12.00 на деяких дільницях по Україні вже проголосували до 50% виборців.

Також прес-секретар фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Юрій Горбань зазначив, що Національний екзіт-пол планується провести на 400 виборчих дільницях й опитати 17-18 тисяч людей.