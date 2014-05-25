У Сумах на виборчих дільницях утворилися великі черги

«Вже встиг проголосувати на своїй виборчій дільниці. Правда, з півгодини довелося почекати в черзі в задушливому приміщенні, адже бажаючих проголосувати було багато. Члени комісії працюють, спостерігачі на місці. Поставив відмітку у бюлетені навпроти прізвищ кандидатів, яких вважаю гідними, здатними змінити країну і Сумщину на краще», - написав голова Сумської обласної держадміністрації (ОДА) Володимир Шульга на своїй сторінці в соцмережі.

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Про черги у соцмережі написав і заступник голови ОДА Андрій Крамченков. «Явка, схоже, буде безпрецедентно високою. На ділянках кругом черги», - написав чиновник.

Між тим, народний депутат України Олег Медуниця повідомив, що черги в Сумах, Охтирці та Ромнах виникають тому, що в цих містах, крім президента України, обирають міських голів. «На виборчих дільницях є певна нервозність і напруженість», - зазначив Олег Медуниця.

Між тим спостерігачі відзначають, що на деяких дільницях утворилися черги ще й тому, що люди отримують окремо в різних місцях бюлетені по виборах президента і мера.