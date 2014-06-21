Порошенко: У нас достатньо сил для вирішального удару (відеозвернення)

Про це у своєму відеозверненні заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє пресс-служба глави держави.

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"Держава зобов'язана захистити своїх громадян від терористів та озброєних банд. Україна шляхом неймовірних зусиль зараз відновлює боєздатність армії, створила Національну гвардію. У нас тепер достатньо і сил, і політичної волі для того, щоб завдати вирішального удару по незаконно озброєних формуваннях. Але, з іншого боку, ми тверезо оцінюємо ймовірну кількість жертв і серед українських військових, і поміж мирного населення Донбасу. А воно зараз фактично перебуває в заручниках у бойовиків. Саме тому я запропонував мирний план. Ми готові до відновлення територіальної цілісності всіма способами, але пріоритет наразі віддаємо мирним засобам", - заявив Порошенко.

"Як Верховний головнокомандувач, вчора, перебуваючи в штабі Антитерористичної операції під Слов'янськом, я віддав наказ Збройним Силам, Національній гвардії, підрозділам МВС, прикордонникам в односторонньому порядку припинити вогонь. Українська влада першою пішла на такий крок. Бо я відчуваю свою відповідальність за долю держави", - підкреслив він.