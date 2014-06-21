Порошенко просить ОБСЄ слідкувати за виконанням мирного плану

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Дідьє Буркхальтер висловив підтримку мирним ініціативам Президента України з врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, зокрема рішенню щодо припинення вогню для подальшій реалізації оголошеного Україною мирного плану.

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Глава держави наголосив на необхідності встановлення ефективного моніторингу і контролю виконання рішення про припинення вогню. Петро Порошенко запропонував забезпечити присутність дислокованих в Україні інспекторів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на кожному із більш ніж ста блокпостів.

Діючий голова ОБСЄ запросив Президента України взяти участь у щорічній безпековій конференції ОБСЄ у Відні 24 червня ц.р. Петро Порошенко подякував за запрошення, підкресливши, що це важлива ініціатива. Президент України доручив Міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну взяти участь у цьому заході.