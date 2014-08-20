Україна просить РФ тримати своїх терористів у себе вдома, а не відправляти на Донбас

Генеральний прокурор України Віталій Ярема звернувся до Генерального прокурора Російської Федерації Юрія Чайки з офіційним листом з проханням щодо необхідності вжиття заходів з боку російських правоохоронних органів для припинення участі громадян Росії у збройному конфлікті у східних областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, у листі Ярема зазначає, що у розпорядженні Генеральної прокуратури України є офіційна інформація щодо значної кількості громадян Російської Федерації, які діють на стороні самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», а також активно застосовують зброю проти Збройних Сил України та мирних громадян.

”Зазначені дані підтверджуються матеріалами кримінальних проваджень, судовими вироками, а також звітами міжнародних спостерігачів”, - наголошує Ярема у своєму листі.

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Так, він інформує свого російського колегу про те, що органами досудового розслідування України у зв’язку із участю у збройних конфліктах та бойових діях на території Донецької та Луганської областей притягуються до кримінальної відповідальності

Безлєр (Бєс) Ігор Миколайович, 30.12.1965 р.н.;

Гіркін (Стрєлок) Ігор Всеволодович, 17.12.1970 р.н.;

Здрилюк (Абвєр) Сергій Анатолійович, 23.07.1972 р.н.;

Козіцин Микола Іванович, 20.06.1963 р.н.;

Негриєнко В`ячеслав Анатолійович, 10.12.1977 р.н.;

Бородай Олександр Юрійович, 25.07.1972 р.н.;

Корчагін Микола Вікторович, 06.12.1974 р.н.;

Кулигіна Ольга Іванівна, 14.09.1972 р.н.;

Сімонов Євгеній В`ячеславович, 30.09.1973 р.н.;

Михайлов Леонід Юрійович, 12.05.1962 р.н.;

Валехідіс Олександр Анатолійович, 27.09.1955 р.н.;

Сіскевич Ігор Євгенійович, 16.07.1952 р.н.;

Фомінов Олексій Олексійович, 20.07.1970 р.н.,

та інші громадяни Російської Федерації.

Типовим прикладом, пише Ярема, є дії громадянина Росії Михайлова Л.Ю., який, переслідуючи корисливу мету отримання грошової винагороди, незаконно перетнув державний кордон України та брав участь у терористичній діяльності воєнізованого підрозділу «ДНР».

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Кримінальні провадження стосовно Макарова Владислава Альбертовича, 14.08.1967 р.н.; Артюх Надії Василівни, 29.11.1985 р.н.; Соловйова Олексія Івановича, 01.11.1974 р.н.; Колєди Марії Василівни, 07.06.1991 р.н.; Лук`янчікова Олександра Михайловича, 25.04.1968 р.н.; Вердіяна Симона Рудиковича, 01.09.1987 р.н.; Бєзобразова Володимира Олексійовича, 03.09.1979 р.н., направлені до суду. Деяких з цих громадян Російської Федерації вже засуджено.

Про громадян РФ зі слів бойовиків

Крім того, Генпрокурор України ставить до відома свого колегу, що інформацію про численні факти участі громадян Росії у збройному конфлікті на території України підтверджують безпосередньо представники сепаратистів.

Зокрема, 16 серпня 2014 року Олександр Захарченко, який називає себе головою ради міністрів «Донецької народної республіки», заявив про наявність «1200 осіб особового складу, які проходили протягом 4 місяців підготовку на території Російської Федерації».

Разом з тим, відзначає Ярема, за офіційною інформацією, Російська Федерація не бере участі у вказаному збройному конфлікті та воєнних діях, а також не направляє своїх громадян до Донецької та Луганської областей України для виконання офіційних обов’язків у складі збройних сил.

”Така участь громадян Росії у збройному конфлікті та воєнних діях на території України є найманством, тобто діями, що кваліфікуються як злочин відповідно до норм міжнародного права та ст. 359 КК Російської Федерації, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Кримінально караними відповідно до ст. 2 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року та ст. 205-1 КК Росії є також дії із фінансування та іншого сприяння тероризму, поширені серед російських юридичних осіб, громадських об’єднань та громадян”, - нагадує Чайці Генпрокурор України.

Хто в Росії фінансує терор на Донбасі

За даними ГПУ, активістами так званого «Освободительного движения «Русский сектор – Украина» здійснюється збір коштів для фінансування терористичних організацій на території України. Кошти перераховуються на рахунок 40820810638260600708, відкритий на ім’я Хижняка Сергія Ігоровича в АТ «Сбербанк Росії».

Ярема зазначає, що одним із центрів фінансування та сприяння діяльності терористичних організацій на території України є «Координаційний центр допомоги Новоросії», який має представництва в Російській Федерації (Москва, Санкт-Петербург, Іркутськ). Для збору коштів вказана організація використовує рахунки та реквізити платіжних систем, відкритих на ім`я Маркова Олексія Геннадійовича.

Встановлено громадян Російської Федерації Мєлкова Олексія Валерійовича, Пилєцку Ольгу Володимирівну, Кутюмову Тетяну Михайлівну, Яралова Дмитра Олексійовича, Постнікова Олексія Вікторовича, Овсянікову Ганну Володимирівну, які забезпечували фінансування терористичної діяльності, перераховуючи з цією метою грошові кошти на рахунки громадянки Російської Федерації Лаури Саральпової. Близько 150 мільйонів отриманих нею російських рублів було використано на закупівлю зброї, боєприпасів та військового спорядження для терористичних організацій.

Крім того, активну участь у фінансуванні терористичної діяльності на території України бере засновник інвестиційного фонду «Маршал Кепитал» та співвласник ВАТ «Ростелеком» Малофєєв Костянтин Валерійович, 03.07.1974 р.н.

В той же час будь-яка офіційна інформація щодо припинення російськими правоохоронними органами вказаної діяльності громадян Російської Федерації та притягнення їх до кримінальної відповідальності відсутня.

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”На підставі ст. 21 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року прошу розглянути цю інформацію в якості повідомлення про злочини, що вчиняються вказаними та іншими громадянами Російської Федерації на території України. Про результати та вжиті заходи прошу інформувати Генеральну прокуратуру України. Розраховую на Вашу об’єктивну правову оцінку дій тих громадян Російської Федерації, що несуть загрозу миру та стабільності не лише в Україні, але й у себе на Батьківщині”, - зазначає у листі Генпрокурор України.