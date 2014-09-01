Лавров заявив, що "військового втручання" Росії на Донбасі не буде

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав у ході виступу в МДІМО.

«Я дуже розраховую, що намічені на сьогодні переговори будуть, насамперед, присвячені задачі узгодження негайного без всяких умов припинення вогню. Росія буде робити все, що від нас залежить для того, щоб сприяти просуванню саме політичного мирного врегулювання в Україні на основі врахування всіх регіонів цієї країни», - сказав Лавров.

У теж час, він стверджує, що Росія не вводила свої війська в Україну.

«Військового втручання Росії у конфлікт в Україні не буде», - сказав він.

Читайте такожРосія не направляла Україні офіційних заявок на другий «гуманітарний конвой»

Раніше повідомлялося, що за останні дні РФ перекинула в Україну 10-20 тисяч своїх солдатів.

Про це в соцмережі написав координатор Громадянського руху "Спільна справа", радник міністра оборони Олександр Данилюк.

"Росіяни загнали за ці дні в Україну 10-20 тисяч своїх солдатів. Це на додачу до того, що тут вже було. Треба припинити грати в тербатальоны і почати розгортати бригади дивізії", - зазначив він.