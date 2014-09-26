Лавров вимагає, щоб Україна залишалася позаблоковою державою
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розширення НАТО - "помилка і провокація", які підривають безпеку в Європі.
На прес-конференції в Нью-Йорку Лавров сказав, що, на думку Москви, збереження позаблокового статусу України є найважливішою складовою безпеки в Європі.
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"В Україні є Закон, який закріплює її позаблоковий статус. Ми виходимо з того, що це є одним з найважливіших компонентів, які забезпечують європейську безпеку", - сказав Лавров.
Крім того, глава МЗС РФ назвав помилкою і провокацією розширення НАТО.
"Розширення НАТО я вважаю помилкою. Певною мірою це навіть провокація. Це безвідповідальна політика, яка підриває зобов'язання вибудовувати в Європі єдину систему рівної неподільної безпеки для усіх, незалежно від того, входиш ти в якийсь військово-політичний блок чи ні", - заявив міністр
Джерела: Російська служба ВВС, РИА Новости