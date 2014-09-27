Бойовики продовжують обстрілювати сили АТО, найважча ситуація - під Дебальцевим

Найбільш напружена ситуація склалась поблизу Дебальцевого. Бойовики неодноразово обстрілювали наші блок пости в Малоорлівці, Попасній, на кургані Могила Гостра, штурмували Некішино, повідомляє прес-центр АТО.

В районі Маріуполя сили АТО повністю контролюють ситуацію, забезпечують безпеку мешканців приморського міста. Також під контролем сил АТО стратегічний об’єкт – Донецький аеропорт.

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Бойовики продовжують завдавати лиха мешканцям Донбасу та знищувати інфраструктуру регіону.

Так, в результаті мінометного обстрілу н.п. Щастя зі сторони н.п. Весела Гора, руйнувань зазнали міська лікарня та кілька цивільних споруд, загинула 1 жінка та поранено 16 місцевих жителів, з них троє - у важкому стані.