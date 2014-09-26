У Тернополі відкрили центр з пошуку військовослужбовців АТО

У центрі сформована всеукраїнська база даних поранених, загиблих, зниклих безвісти, передає ZN.UA.

Завдяки волонтерам центру родичі вже змогли відшукати, ідентифікувати і поховати більше 100 тіл.

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Центр тісно співпрацює з центром звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, СБУ, відділеннями міліції, військкоматами, органами місцевого самоврядування різних рівнів; надає воїнам і їхнім родичам юридичні консультації, консультації щодо соціального захисту, медичної та психологічної допомоги.

Засновниця центру Алла Борисенко (волонтер "Чонгар") акцентує увагу на помилці, яку часто роблять рідні полонених, - публічні заяви в ЗМІ. Цією інформацією можуть скористатися бойовики і в багатьох випадках такі помилки коштують здоров'я або життя українським військовим. Волонтери також просять у випадках, коли військовий взятий в полон, контактувати з центром тільки одного з його родичів. Це економить час співробітників організації для надання допомоги тим, хто її потребує.