«30 кроків» Незалежності. 1997-й – флот в обмін на газ, перший український космонавт та зачатки олігархічного авторитаризму

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 1997-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

1997 рік починається з народження медійної легенди - 1 січня на каналі 1+1 виходить перший випуск Телевізійної служби Новин. В студії працює Алла Мазур. В 1997-му ТСН - це два випуски новин, двійка ведучих та менше десятка журналістів. Кістяк команди - це ті, хто разом з шеф-редактором Олександром Ткаченком робили популярну аналітичну програму «Післямова». І дуже швидко ця молода команда зробить ТСН найпопулярнішими новинами України. А розповідати є про що…

Крим і далі місце для таємних імперських планів Москви, а Чорноморський флот ніяк не вдається, з одного боку, чесно поділити, з іншого - вигнати з українських портів. Врешті, в травні 1997 року Україна та Росія підписують так званий Великий договір.

Росія забирає собі майже всі кораблі флоту, Україна - наземні об’єкти. Якщо це можна було так назвати. Російська армія фактично вириває з будівель все - від приладів до електричного дроту й розеток. Але це не заважає Кремлю продовжувати шантажувати Київ: економіка держави на той момент повністю залежить від російських енергоносіїв.

Тож за угодою Російський Чорноморський флот отримує в оренду на 20 років три бухти поблизу Севастополя. За це росіяни платять 97 мільйонів доларів на рік. Але всі орендні виплати з’їдаються зростаючим боргом України за газ.

Влітку 1997 року Павло Лазаренко йде у відставку з посади прем’єра. Офіційно він проситься піти сам, за станом здоров’я. І одразу зі своєю партією «Громада» переходить в радикальну опозицію до чинної влади. Цьому передують весняні слухання в Конгресі США - там вперше починають говорити про корупцію в Україні.

Фактично, більшість галузей економіки, які пережили кризу початку 90-х, ще в 1996 році потрапляють під прямий чи опосередкований контроль прем’єр-міністра. Після втрати посади всемогутня імперія Лазаренка з відомою тоді абревіатурою ЄЕСУ починає швидко занепадати. Але Леонід Кучма добре засвоює урок і більше ніколи не дозволяє домінування в країні однієї фінансово-промислової групи. Він - автор системи такого собі олігархічного авторитаризму. Кучма буквально вирощує нових олігархів, віддає в руки лояльних осіб окремі фінансові потоки держави, і весь час старанно стравлює їх між собою.

Американська мрія стає ближчою. В 1997 році Україна стає сто другою країною, куди приходить найвідоміший фастфуд світу. Перший Макдональдс в Україні одразу стає об’єктом паломництва.

Насправді з'їсти американський гамбургер стало можливим ще за радянського союзу, у 1990-му році. В легендарний фаст-фуд у в Москві з’їжджалися з усіх 15 республік. Черги після його відкриття простягалися на кілометр. Щоб зайти в Макдональдс, доводилося постояти близько двох годин.

В Україні все спокійніше й цивілізованіше. Черга в перший ресторан - лише 50 метрів. Більшість українців досі не виїжджали за межі СРСР, тому достоятися в Мак для багатьох - ніби вперше зробити крок на Захід. Кияни та гості столиці купують бургери десятками. Хоча ціни не можна назвати низькими: гамбургер коштує 2 гривні, тобто долар, а Бігмак - аж 7 гривень! Це був кінець травня.

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Літо 1997 року почалося з величезної техногенної катастрофи. 6 червня о 4 ранку під землю починає провалюватися цілий житловий район Дніпропетровська. Ґрунтові води вимивають величезну підземну прірву під міським кварталом Тополь-1. Зсув ґрунту повільно пожирає гаражі, дитячі садки, школу та кілька багатоповерхівок. На щастя, всіх мешканців з навколишніх будівель евакуюють і ніхто не гине. Але тисячі людей безсило спостерігають, як зникає все зароблене за життя. Пізніше постраждалим таки дадуть квартири в новобудовах. А всю двадцятиметрову прірву із залишками знищених споруд засиплють землею і перетворять на автостоянку.

1 вересня в 1997 році - це не лише початок навчання. Усі випуски новин починаються з іншого - у підземному тунелі в центрі Парижа вночі сталася автоаварія світового значення. В ній загинула найвідоміша жінка планети - Діана Спенсер, або просто - принцеса Діана.

Разом з Діаною в автомобілі був її коханець - арабський мільярдер Доді Аль Файед. Третім був водій Анрі Поль, якого і визнають винуватцем катастрофи. Він був напідпитку і, втікаючи від кількох фотографів на мотоциклах, перевищив дозволену в тунелі швидкість більше ніж втричі.

Та чим довше ведеться розслідування, тим більше сумнівів з'являтиметься у цій версії. Саме в той день в тунелі чомусь не працювали камери спостереження. Через три роки після трагедії папараці, який нібито переслідував автомобіль Діани, буде знайдений мертвим в спаленому авто. А батько загиблого коханця принцеси Мохамед Аль Файед проведе власне розслідування і наполягатиме: його сина Доді й Діану вбили навмисне. Утім, версія про причетність до смерті пари королівських спецслужб досі не знайшла свого підтвердження.

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В 1997 році Україна стає повноцінною космічною державою. В листопаді з мису Канаверал злітає шаттл «Колумбія». Серед шести астронавтів на борту - українець Леонід Каденюк.

До нього Землю з космосу бачив лише один українець - радянський космонавт Павло Попович, уродженець Узина на Київщині. Буковинець Каденюк зміг потрапити в екіпаж, бо був єдиним українським пілотом, який ще у 80-х пройшов підготовку до польотів на Бурані - радянському аналозі шаттла. А, по-друге, Каденюк - науковий співробітник інституту ботаніки. А саме ботанік знадобився американській команді для біологічних експериментів в 1997-му.

За політ в космос Каденюку дадуть Зірку Героя та всього 15 тисяч гривень. Він не скаржиться. Перший і досі останні український астронавт - це настільки вагомо, що будь-які гроші втрачають сенс. Та й на шаттлах більше неможливо полетіти. Саме вибух рідної для Каденюка «Колумбії» зупинить усю програму багаторазових космічних човників. Назавжди. Але до тієї трагедії ще довгих шість років.

Станіслав Ясинський

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