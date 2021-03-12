Деякі джерела повідомили ЗМІ, що "обидва табори готові об'єднатися".

Принц Вільям під час світського заходу з дружиною Кейт прокоментував недавнє інтерв'ю свого брата принца Гаррі. Він сказав, що вважає, в королівській родині немає расизму, і з братом ще не спілкувався, але планує.

Читайте такожУ Єлизавети II відреагували на скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган МарклПринц Гаррі в інтерв'ю Опрі Вінфрі говорив, що дуже любить Вільяма і готовий налагодити відносини, але для цього буде потрібен якийсь час. Таким чином брати не приховують, що конфлікт між ними був.

Як повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail, в липні брати повинні зустрітися в Кенсінгтонському палаці на церемонії відкриття пам'ятника принцесі Діані, яка повинна відбутися в день її 60-річчя – 1 липня 2021 року. ЗМІ припускають, що дружина Гаррі Меган Маркл на заході не з'явиться. Пара вже заявила, що на початку літа з'явиться на світ їхня друга дитина.

Деякі джерела повідомили виданню Mirror, що "обидва табори готові об'єднатися" і виступити "єдиним фронтом" в цей день. "Напруженість, безсумнівно, наростає, але вони обидва розуміють, що важливо відкласти будь-які розбіжності, принаймні, для церемонії", - пишуть ЗМІ.

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Автор: Ірина Погоріла