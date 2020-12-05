У відкритті монумента взяв участь президент Володимир Зеленський.

На Байковому кладовищі у Києві відкрили пам’ятник першому українському космонавту Леоніду Каденюку.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті пам'ятника Герою України, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

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Монумент відкрили сьогодні – у 23-тю річницю повернення Каденюка з космосу на Землю на шатлі «Колумбія».

Глава держави ініціював пришвидшення встановлння пам'ятника першому українському космонавту, який пішов із життя в січні 2018 року. Оскільки на проведення робіт за державний кошт через бюрократичні процедури могли піти роки, було відкрито благодійний фонд, до якого могли долучитися всі охочі. Ескіз монумента обрала родина космонавта.

«Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам'ять», – наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що з часів польоту Каденюка в космос Україна не мала таких великих проривів у аерокосмічній галузі.

«Україна повинна робити все, щоб відновити цю галузь. А без таких людей, як Каденюк, це неможливо. І вони не можуть з'явитися просто так – потрібно вшановувати історію. Це обов'язок держави», – сказав він.

Після покладання квітів до монумента президент поспілкувався з родиною Каденюка та присутніми на церемонії. Зокрема, Зеленський пообіцяв дружині космонавта Вірі Каденюк посприяти у розв'язанні питання щодо збільшення матеріальної підтримки його родини з боку держави.

Довідка УНІАН. Каденюк – льотчик-випробувач 1-го класу, генерал-майор авіації, перший і єдиний космонавт незалежної України.

Він народився у 1951 році. З 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському космічному кораблі багаторазового використання «Колумбія».

Під час польоту Каденюка вперше в космосі побували тризуб, український прапор, пролунав Державний Гімн України.

Каденюк брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, їх ескізному та макетному проектуванні, а також у льотних випробуваннях систем.

Літав більш як на 50 типах і модифікаціях літаків різного призначення, в основному винищувачів, а також на американському тренувальному літаку Northrop T-38.

Каденюк помер від серцевого нападу 31 січня 2018 року. Похований на Байковому цвинтарі у Києві.

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Автор: Вікторія Токарєва