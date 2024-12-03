У МЗС заявили, що Україна офіційно відмовляється від інших гарантій безпеки.

Єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство нашої країни в НАТО.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму.

Зазначається, що Будапештський меморандум мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету й територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. У МЗС констатують, що він не зміг запобігти агресії РФ як держави, що володіє ядерною зброєю, проти нашої країни, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася.

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У відомстві наголосили, що невиконання Будапештським меморандумом своїх функцій призвело до катастрофічного зростання загроз безпеці не лише для України, а й для інших країн і регіонів, зокрема Європи, євроатлантичного простору, Центральної та Південно-Східної Азії, Близького Сходу і міжнародного миру та безпеки загалом.

Як сказано в заяві, сьогодні Будапештський меморандум є "пам'ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень".

"Ненадання Україні в 1990-х роках реальних, дієвих гарантій безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася Москва. Ця помилка має бути виправлена. Україна повинна отримати чіткі, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску в глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру і безпеки. Звертаємося до США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього долучилися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, із закликом підтримати надання Україні дієвих безпекових гарантій", - заявили в МЗС.

У відомстві наголосили, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України є лише повноправне членство України в НАТО.

"Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не приймемо жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу і позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння. 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму є слушною нагодою для дієвого кроку до приєднання України до Вашингтонського договору", - додали в МЗС.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою заявив, що найбільшим антивоєнним кроком може стати закріплення геополітичної визначеності курсу на вступ України до НАТО та Європейського Союзу. Він переконаний, що без європейської та євроатлантичної інтеграції України справедливий мир неможливий.

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