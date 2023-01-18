Катастрофа в Броварах: чи прийдуть в МВС кращі за Монастирського та Єніна

Будь-яка смерть, якщо це не смерть російських окупантів та їхніх посіпак, - страшна трагедія. 18 січня, внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах під Києвом, загинули 16 осіб, в тому числі діти з дитячого садка, на який упав вертоліт, співробітники ДНСН та керівництво МВС України.

Падіння гвинтокрила ДСНС 18 січня 2023 року у Броварах під Києвом стало ще однією жахливою трагедією цієї війни. Аварія призвела до загибелі дітей та дорослих, які перебували у дитячому садку, на який упав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинули й всі дев’ять осіб на його борту. Серед них міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. По суті, все керівництво Міністерства внутрішніх справ країни, яка перебуває у стані війни.

Люди нової формації

Адвокат Павло Богомазов вважає, що, попри те, що Денис Монастирський був призначений на посаду голови МВС лише в липні 2021 року, його основна діяльність припала на час великої війни з Росією. За його словами, не хочеться згадувати скандальне звільнення заступника міністра, або ж розслідування щодо нардепа "Слуги народу" Трухіна: "Ми зазвичай чуємо про скандальні справи. Але Денис Монастирський нормально реагував на публічні скандали, які стосувались працівників МВС чи публічних осіб. Крім того, ми не бачили, щоб Монастирський, перебуваючи на посаді, вкладав гроші у власний піар або ж намагався (як деякі його попередники) робити сенсацію, яка потім виявлялась пустим звуком. Такого не було".

Втім, як практикуючий адвокат, Павло Богомазов звертає увагу на інший аспект роботи МВС під керівництвом Дениса Монастирського. На його переконання, варто говорити про те, що під час війни "було утримано й організовано роботу апарату – і центрального, і обласних та районних правоохоронних відділів".

"Тобто кримінальні провадження фіксувались та вносилися в реєстр. Я можу констатувати, як багато справ доводиться розглядати, коли загинули люди, коли відбулась втрата житла чи було пошкоджено майно... Якби система МВС не втрималась в працюючому стані, то люди б елементарно залишались без доказової бази. Навіть відкриття справи, збір, доказів та визнання потерпілим дає людям можливість розраховувати на справедливість та компенсацію в майбутньому. Тому світла пам’ять та подяка загиблому міністру за те, що під час війни не пішов з посади, утримував апарат та організовував роботу. Це – основне", - зазначив він.

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко згадує, що, свого часу, на момент призначення Монастирського міністром, були побоювання, що він молодий та не дуже досвідчений в плані адміністративної роботи. Тому ситуація у відомстві може погіршитись.

"Проте він був одним з сильних керівників правоохоронного комітету парламенту. Тому це дозволило без адаптації, достатньо швидко опанувати роботу такого складного відомства… На його долю випали дуже складні і найбільш драматичні для всіх нас події за всю історію незалежної України - велика, повномасштабна війна. А в умовах війни ми побачили, що всі ланки МВС - і Національна поліція, і Нацгвардія - всі працювали на високому рівні та гідно обороняли країну. Вважаю, що Денис Монастирський дійсно був сильним міністром", - зазначив політолог.

Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик теж згадує, що був скептично налаштований, коли Монастирського призначали на посаду міністра.

"Я вважав, що з такою системою, якою було МВС за часів Авакова, буде важко щось зробити, - зазначає він. – Проте, попри всі побоювання, команді, яку привів Монастирський з собою, вдалось забезпечити керованість системою та налагодити ефективну роботу… Крім того, міністерство показало себе дуже ефективно під час повномасштабної війни. Вважалось, що буде масовий, ледь не 100% перехід співробітників МВС на бік ворога, колаборація та зрада… Проте, якщо порівнювати у відсотках, у МВС лише до 12% працівників стали колаборантами. В СБУ на окупованих територіях цей відсоток склав до 30%".

Ефективна команда

Втім, Віталій Кулик вважає, що все це – не безпосередня заслуга міністра. Так, йому вдалося створити ефективно працюючу "машину": не допустити розвалу системи та забезпечити керованість нею. Проте велику роль грала й команда.

"Сьогодні внаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинув і мій хороший друг, якого я знав близько 20 років, Євген Єнін. За цей час можна згадати його роботу в МЗС, Генеральній прокуратурі, а також на посаді заступника голови МВС. Попри те, що він пройшов всі етапи чиновника, він залишався людиною з великої літери", - зазначив Віталій Кулик.

На посаді заступника голови МВС Євген Єнін відповідав за Національну поліцію та ДСНС.

"Фактично, з наскрізь корумпованої системи ДСНС йому вдалось зробити структуру, яка увійшла у цю війну вже як ефективна система. Окрім того, на Єніна були покладені питання міжнародної взаємодії МВС. Якщо до нього заступники міністрів знаходились в протистоянні з керівниками Нацполіції, то при Єніні була досягнена взаємодія…", - згадує політолог.

Колишній очільник Генеральної прокуратури Юрій Луценко розповідає, як у 2016 році зателефонував Євгену Єніну в Рим, де той працював у посольстві, та запропонував посаду в Генпрокуратурі.

"Компетентний, енергійний, патріотичний, пронатівський - він став наймолодшим заступником генпрокурора. Рівень міжнародного партнерства різко покращився. В конфіскації 4 млрд доларів злочинних активів за період роботи нашої команди - його величезний вклад. Але для мене Женя став не просто ефективним керівником, а близьким товаришем. Він був відкритим, щирим і веселим. Фактично, він став лідером молодої генерації прокурорів, а у вільний час - душею компанії", - написав Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, запрошення на посаду першого заступника МВС стало для Євгенія Єніна несподіваним.

"Але Женя любив виклики. Він умів вчитися і я йому години три розповідав, що його чекає. Правда, ми не знали, що нас чекає війна, - згадує Луценко. - Женя був першим, хто допоміг моїй роті тоді ще недоступним Старлінком, не раз приїжджав на лінію оборони Києва. Пізніше саме він став двигуном створення підрозділу ударних дронів Нацгвардії…".

"Можна по-різному оцінювати керівництво МВС з політичної точки зору. Але мені здавалось, що для воєнного часу всі ці люди на своєму місці. Це шок і неймовірна втрата", - написала на своїй сторінці у Facebook правозахисниця Ольга Решетилова.

Слідство розгляне усі версії

Будь-яка смерть, якщо це не смерть російських окупантів та їхніх посіпак, - страшна трагедія. В Офісі президента повідомили, що керівництво МВС летіло у відрядження до однієї з "гарячих точок".

За словами речника Командування Повітряний сил Юрія Ігната, вертоліт, який впав у Броварах, виконував завдання Державної служби надзвичайних ситуацій: "На жаль, це трапилося з гвинтокрилом ДСНС, який виконував свої завдання та здійснював переліт. Таких вертольотів, які виконують завдання з оборони країни, зараз по Україні є певна кількість".

Що стосується причин катастрофи, Ігнат пояснив, що говорити про них зарано – розслідування не займе 1-2 дні. "Комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці, буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає деякий час", - підкреслив він.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування обставин трагедії.

Втім, після звістки про падіння гвинтокрила в Броварах, внаслідок чого, серед інших, загинуло усе керівництво МВС України, багато хто згадав авіакатастрофу під Смоленськом 2010 року. В ній загинули президент Польщі Лех Качинський, його дружина, віце-спікери обох палат польського парламенту та низка депутатів, а також начальник генштабу і командувачі усіма родами військ польських збройних сил, голова нацбанку, представники духовенства та рідні жертв катинських розстрілів.

В соцмережах точиться обговорення щодо можливої диверсії, адже свідки трагедії кажуть, що вертоліт горів вже в повітрі. Також йдеться про ймовірність технічних несправностей гвинтокрила, порушень правил безпеки польотів (ще й в густому тумані), помилку пілота… Однак українські правоохоронці підкреслюють, що розглядають усі можливі версії аварії гвинтокрила ДСНС.

"Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.

Крім того, поліція просить усіх свідків катастрофи, які бачили або зняли падіння гелікоптера, звертатися до правоохоронних органів.

Хто посяде крісло міністра?

Разом з тим, усе це не відміняє питання, хто зараз очолить МВС, адже структурні підрозділи відомства – невід’ємна частина Сил оборони України.

За словами адвоката Павла Богомазова, в останні роки можна було спостерігати, що і генпрокурорами, і міністрами призначались голови відповідних Комітетів Верховної Ради.

"Так було призначено Венедіктову, Монастирського, Костіна… Можливо, ця тенденція буде зберігатись й надалі. Адже очільників комітетів знають, ці нардепи вже показали свої організаторські здібності на посаді керівників... Але однозначно, це призначення не відбудеться сьогодні-завтра. Маємо зачекати", - каже він.

В Офісі президента переконують, що загибель керівництва МВС жодним чином не вплине на роботу міністерства. А очільник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас зазначає, що нового керівника міністерства внутрішніх справ оберуть після узгодження кандидатури на Комітеті.

За його словами, наразі обов’язки міністра буде виконувати один з заступників. Їх у структурі МВС лишилось п’ятеро. Мова про Мері Акопян, Сергія Гончарова, Богдана Драп’ятого, Катерину Павліченко, Ігоря Бондаренко. Проте хто саме з них стане в.о. – поки що невідомо.

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На момент публікації матеріалу відомо, що внаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинули шістнадцять осіб, з них троє дітей. Госпіталізовано тридцять осіб, серед яких дванадцять дітей.

Світла пам’ять загиблим, щирі співчуття пораненим та їх родинам.

Анастасія Світлевська, Тетяна Стежар