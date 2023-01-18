Наразі тривають невідкладні слідчі дії, справа перебуває на особистому контролі у генпрокурора.

Правоохоронці розглядають всі можливі версії аварії гвинтокрила у Броварах на Київщині. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

"Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", - зазначив він.

Костін наголосив, що справа перебуває під його особистим контролем.

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Авіакатастрофа у Броварах: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, поблизу дитсадка у Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС.

Згодом стало відомом, що на його борту перебували дев’ять людей, зокрема, керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Усі, хто був на борту гелікоптера, загинули.

Станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, з них - троє дітей, та 29 поранених, 15 з яких - діти. Вони перебувають у лікарні.

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