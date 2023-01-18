Прем'єр Шмигаль наголосив, що це велика втрата для урядової команди та всієї держави.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування обставин падіння гелікоптера у Броварах.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Трагедія у Броварах. Внаслідок падіння гелікоптера щонайменше 18 загиблих. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Велика втрата для урядової команди та всієї держави", - зазначив він.

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Прем'єр висловив співчуття родинам усіх загиблих.

"Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії", - додав Шмигаль.

Загибель керівництва МВС: що відомо

Вранці в середу, 18 січня 2023 року, жителі Броварів Київської області повідомили про вибух у місті, а потім почалася масштабна пожежа поблизу дитячого садка. Про подію повідомила низка місцевих Телеграм-каналів і опублікувала відео з місця події.

За кілька годин очільник Нацполіції Ігор Клименко оголосив, що внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. На борту був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, а також його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович.

За даними очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, кількість жертв авіакатастрофи зросла. Станом на 10.30 - 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.

У Повітряних силах заявили, що про причини авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС, говорити зарано. Водночас правоохоронці розглядають всі можливі версії аварії гвинтокрила у Броварах на Київщині.

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