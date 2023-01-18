Більше детальних подробиць озвучать згодом.

На гелікоптері, який впав в Броварах на Київщині, міністр внутрішніх справ України прямував в одну з "гарячих" точок на фронті.

Про це повідомили в Офісі президента України під час брифінгу, який транслювався в ефірі інформаційного телемарафону.

"У справах в одну з гарячих точок, де в нас в країні проходять бойові дії, направлявся міністр внутрішніх справ", – зазначили в ОП. Більше детальних подробиць озвучать згодом.

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Падіння гелікоптера у Броварах 18.01.2023

18 січня 2023-го року поблизу дитсадка у Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебували дев’ять людей, зокрема, керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Усі, хто був на борту гелікоптера, загинули.

Станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, з них – троє дітей, та 29 поранених, 15 з яких – діти. Вони перебувають у лікарні.

Правоохоронці розглядають всі можливі версії аварії гвинтокрила у Броварах на Київщині.

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