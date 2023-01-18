Дослідження авіакатастрофи займає деякий час.

Про причини авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС, говорити зарано, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

"Комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці, буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає деякий час", - підкреслив він.

За його словами, найімовірнішге, буде створена Державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці: "Вони досліджують причини події і які фактори впливали на те, що вертоліт впав".

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Падіння гелікоптера в Броварах – що трапилось

Сьогодні зранку гелікоптер упав на території дитячого садка в Броварах. Попередньо, вертоліт призначений для виконання завдань ДСНС. Серед постраждалих є як дорослі, так і діти.

На борту перебувало керівництво МВС, зокрема – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

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