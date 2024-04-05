Онищенка визнали винним у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн.

За заволодіння державними коштами на суму понад 740 млн грн народному депутату України VII скликання суд виніс вирок у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). При цьому прізвище екс-нардепа не називається. Але у Центрі протидії корупції (ЦПК) зазначили, що йдеться про Олександра Онищенка.

"15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – колегія суддів ВАКС (Вищий антикорупційний суд- УНІАН) оголосила вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинувачених у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування"", - повідомили в САП.

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В Центрі протидії корупції зазначили, що ВАКС ухвалив обвинувальний вирок щодо екс-нардепа-втікача Олександра Онищенка та його фінансової директорки Олени Павленко.

"Онищенка визнали винними одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. За сукупністю злочинів йому призначили 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та штрафом. Також його позбавили права обіймати певні посади на 3 роки після відбуття покарання", - сказано в повідомленні.

За рішенням суду, Павленко призначили 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки.

В ЦПК нагадали, що йдеться про одну з наймасштабніших корупційних схем в історії України, організовану колишнім депутатом Онищенком. "Загалом у цій справі статус обвинувачених або засуджених мають близько 30 осіб. Обвинувальний акт прокурори САП скерували до суду ще в лютому 2019 року. Після поневірянь по судах Києва справа потрапила до ВАКС. Судді змогли вивчити кілька сотень томів матеріалів, допитати свідків обвинувачення та дослідити усі докази захисту", - сказано в повідомленні.

Раніше ВАКС передав Головному управлінню розвідки $600 тис., які у 2016 році вилучили в межах розслідування "газової справи".

В ЦПК повідомили, що справа Онищенка розглядалася заочно, бо він давно втік з України.

Хто такий Олександр Онищенко

Олександр Онищенко – колишній депутат від "Партії регіонів". У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в завданні збитків держпідприємству "Укргазвидобування" на понад 1,6 млрд грн через продаж газу за заниженими цінами.

Того ж року Верховна Рада зняла з Онищенка недоторканість, а суд пізніше арештував його майно, але він встиг втекти за кордон. Спершу Онищенко перебував у Німеччині, де під вартою чекав на екстрадицію в Україні. Німецький суд у травні 2020 року відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що в цьому разі "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах".

У січні 2021 року США внесли Онищенка до санкційного списку за участь у "російській мережі втручання у вибори президента США". У жовтні того ж року стало відомо, що Онищенко отримав громадянство РФ.