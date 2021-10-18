Олександр Онищенко повідомив, що планує виступати в кінних змаганнях за збірну Росії.

Колишній народний депутат України Олександр Онищенко отримав російське громадянство і до кінця року має намір відмовитися від українського.

Про це колишній нардеп-утікач розповів виданню "Страна" і додав, що планує виступати в кінних змаганнях за збірну Росії.

"З цього року я представляю збірну команду РФ із кінного спорту на Чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи і вестиму російських спортсменів до Олімпійських ігор, як тренер і спортсмен. А що робити? У мене закінчилися всі іноземні паспорти. Я приходжу в посольства, мені відмовляють. В Україні бардак, кінний спорт занапастили, в країні владу поміняли з шила на мило і толку тут в найближчі роки не буде", - сказав Онищенко.

Колишній депутат також спростував інформацію про те, що він продає своє ранчо в Німеччині.

"Я продав цей будинок ще в 2019-му році російським інвесторам, про що активно писала німецька преса. Це не просто будинок, а цілий спорткомплекс. Зараз тут збірна Росії тренується. Я тут із жовтня став директором і тренером. У мене посвідка на проживання в Німеччині і тут я всі суди виграв", - сказав Онищенко.

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Справа Онищенко: що відомо

Як повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро України у грудні 2015 року почали розслідування справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", у результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

За версією слідства, з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи 1,6 млрд грн, отриманими від реалізації газу, в результаті чого ПАТ "Укргазвидобування" було завдано збитків у розмірі понад 740 млн грн.

Слідство встановило причетність до участі у скоєнні злочинів 29 осіб. Із них семеро, у тому числі організатор схеми Онищенко, перебувають у розшуку.

Влітку 2016 року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік із України.

Онищенка затримали наприкінці листопада 2019 року в Німеччині за запитом НАБУ і САП.

У травні 2020 року Німеччина відмовила Онищенку у наданні політичного притулку і закликала його негайно залишити територію країни. Це не перша відмова Німеччини Онищенку. За два роки до цього німецьке посольство в Мадриді відмовилося видати йому національну візу, з якою він міг би претендувати на посвідку на проживання в Німеччині. Для отримання такої візи колишній депутат працевлаштувався директором заснованої ним же німецької фірми, на яку він оформляє придбання елітних коней для власного ранчо.

Тоді ж Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив в екстрадиції Онищенка, якого підозрюють у створенні корупційних схем. Судді вирішили, що наразі не можна встановити, чи здійснюється кримінальне переслідування Онищенка в Україні з політичних мотивів. Суд також скасував ордер про арешт екс-нардепа-втікача.

10 січня 2021 року США ввели проти Онищенка санкції за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу (зокрема, у російській кампанії з дезінформації), яка пов'язана з народним депутатом України Андрієм Деркачем.

Автор: Олександр Топчій