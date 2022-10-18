Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пропонує президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.
Глава МЗС відзначив, що "дії Ірану - це підлість та брехня, яку ми не будемо терпіти". "Адже усі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни, і не буде підтримувати зброєю жодну із сторін", - сказав глава МЗС.
"Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. З врахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з появою повідомлень про можливе продовження постачань Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном", - наголосив Кулеба.
"Ми ніколи не займали антиіранську позицію. Але після того, як Іран став співучасником злочину агресії та злочинів Росії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - будемо говорити про відновлення усього комплексу відносин", - заявив Кулеба.
Роль Ірану у війні Росії проти України
У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.
Перший Іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.
10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області атакували теплоелектростанцію.
14 жовтня до Дня захисників і захисниць України за ініціативи United24, Монобанка і волонтера Ігоря Лаченкова був запущений збір коштів на закупівлю "Ловця Шахедов" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати.
Українці менш ніж за дві доби змогли зібрати понад 150 мільйонів гривень на антидронну систему захисту.