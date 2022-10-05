Тепер армія України використовуватиме іранський безпілотник проти супротивника, зазначив речник начальника Одеської ОДА.

На півдні Збройні сили України взяли у стрій ворожий безпілотник Mohajer-6, який збили над Чорним морем наприкінці вересня.

Про це на брифінгу повідомив речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук.

"Його приземлили в Чорне море… Це теж безпілотник іранського виробництва, який є більше розвідником. Доволі великий апарат. Після невеличкого ремонту він вже став у стрій ЗСУ. Тепер цей Mohajer буде використовуватися проти ворога. Будемо займатися розвідкою ворожих позицій та ворожих об’єктів", - сказав він.

Відео дня

РФ використовує проти України іранські безпілотники - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня вперше в Україні зенітниками ЗСУ збито ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6, який призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження.

Наприкінці серпня CNN з посиланням на чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена повідомило, що Росія тепер має у своєму розпорядженні іранські боєздатні безпілотники, які, ймовірно, використають у війні проти України. Повідомлялося, що росіяни забрали з іранського аеродрому безпілотники та переправили їх до РФ вантажними літаками у середині серпня.

Як зазначалося, росіяни розпочали навчання в Ірані із застосування безпілотників наприкінці липня. У США вважають, що росіяни офіційно закупили та перевезли безпілотники типу Mohajer-6 та Shahed - Shahed-129 та Shahed-191.

Ці два типи безпілотних літальних апаратів можуть транспортувати високоточні керовані боєприпаси і можуть застосовуватися для спостереження.

Іранські дрони-камікадзе атакували Одеську та Миколаївську область, а також місто Біла Церква на Київщині.

Речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук говорив, що ворожі безпілотники складно впіймати силам Протиповітряної оборони, оскільки вони йдуть дуже низько.

Вас також можуть зацікавити новини: