На півдні Збройні сили України взяли у стрій ворожий безпілотник Mohajer-6, який збили над Чорним морем наприкінці вересня.
Про це на брифінгу повідомив речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук.
"Його приземлили в Чорне море… Це теж безпілотник іранського виробництва, який є більше розвідником. Доволі великий апарат. Після невеличкого ремонту він вже став у стрій ЗСУ. Тепер цей Mohajer буде використовуватися проти ворога. Будемо займатися розвідкою ворожих позицій та ворожих об’єктів", - сказав він.
РФ використовує проти України іранські безпілотники - важливі новини
Як повідомляв УНІАН, 23 вересня вперше в Україні зенітниками ЗСУ збито ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6, який призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження.
Наприкінці серпня CNN з посиланням на чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена повідомило, що Росія тепер має у своєму розпорядженні іранські боєздатні безпілотники, які, ймовірно, використають у війні проти України. Повідомлялося, що росіяни забрали з іранського аеродрому безпілотники та переправили їх до РФ вантажними літаками у середині серпня.
Як зазначалося, росіяни розпочали навчання в Ірані із застосування безпілотників наприкінці липня. У США вважають, що росіяни офіційно закупили та перевезли безпілотники типу Mohajer-6 та Shahed - Shahed-129 та Shahed-191.
Ці два типи безпілотних літальних апаратів можуть транспортувати високоточні керовані боєприпаси і можуть застосовуватися для спостереження.
Іранські дрони-камікадзе атакували Одеську та Миколаївську область, а також місто Біла Церква на Київщині.
Речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук говорив, що ворожі безпілотники складно впіймати силам Протиповітряної оборони, оскільки вони йдуть дуже низько.