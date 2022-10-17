Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ірані чи деінде немає зброї, здатної зламати український народ.
Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.
Він нагадав, що наразі триває атака ворожих безпілотників на українські міста.
"Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної та протиракетної оборони, то ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи", - наголосив Зеленський.
Президент зауважив, що українським військовим вдається збивати частину ракет та дронів.
"Лише за 12 годин з 9-ї вечора неділі вдалося знищити 37 іранських "шахедів" і кілька крилатих ракет. Але, щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що це не лише український інтерес, адже що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться ця війна.
"Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, на Європу, на весь світ. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир", - підкреслив глава держави.
Він також нагадав, що сьогоднішній російський обстріл ракетами й дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але наслідки ударів виправляються.
"Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО. Але для цього наша єдність має бути й надалі максимальною. Зважайте, будь ласка, на прохання енергетиків і свідомо споживайте електрику в години пікового навантаження на енергосистему. Це дасть змогу всій країні пройти цей період стабільніше", - додав президент.
Він також закликав бізнес допомагати місцевим громадам ліквідовувати наслідки терористичних ударів, а звичайних українців - піклуватися про знайомих і сусідів, які залишаються наодинці, зокрема людей літнього віку.
"І обов'язково дякуйте тим, хто залучений до захисту нашої держави та до ліквідації наслідків ударів терористів, хто підтримує нормальне життя попри будь-які намагання Росії його зламати. Наша з вами єдність, наша з вами увага одне до одного, наша з вами здатність боротися й працювати разом заради спільних інтересів – це гарантія української перемоги й поразки терористів", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що немає в Ірані чи деінде такої зброї, яка може зламати народ, який усвідомлює, за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу.
Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо
У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.
Перший Іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.
10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області атакували теплоелектростанцію.
14 жовтня до Дня захисників і захисниць України за ініціативи United24, Монобанка і волонтера Ігоря Лаченкова був запущений збір коштів на закупівлю "Ловця Шахедов" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати.
Українці менш ніж за дві доби змогли зібрати понад 150 мільйонів гривень на антидронну систему захисту.