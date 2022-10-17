Президент вчергове закликав світ надати України більше систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ірані чи деінде немає зброї, здатної зламати український народ.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Він нагадав, що наразі триває атака ворожих безпілотників на українські міста.

Відео дня

"Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної та протиракетної оборони, то ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що українським військовим вдається збивати частину ракет та дронів.

"Лише за 12 годин з 9-ї вечора неділі вдалося знищити 37 іранських "шахедів" і кілька крилатих ракет. Але, щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що це не лише український інтерес, адже що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться ця війна.

"Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, на Європу, на весь світ. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир", - підкреслив глава держави.

Він також нагадав, що сьогоднішній російський обстріл ракетами й дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але наслідки ударів виправляються.

"Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО. Але для цього наша єдність має бути й надалі максимальною. Зважайте, будь ласка, на прохання енергетиків і свідомо споживайте електрику в години пікового навантаження на енергосистему. Це дасть змогу всій країні пройти цей період стабільніше", - додав президент.

Він також закликав бізнес допомагати місцевим громадам ліквідовувати наслідки терористичних ударів, а звичайних українців - піклуватися про знайомих і сусідів, які залишаються наодинці, зокрема людей літнього віку.

"І обов'язково дякуйте тим, хто залучений до захисту нашої держави та до ліквідації наслідків ударів терористів, хто підтримує нормальне життя попри будь-які намагання Росії його зламати. Наша з вами єдність, наша з вами увага одне до одного, наша з вами здатність боротися й працювати разом заради спільних інтересів – це гарантія української перемоги й поразки терористів", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що немає в Ірані чи деінде такої зброї, яка може зламати народ, який усвідомлює, за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший Іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області атакували теплоелектростанцію.

14 жовтня до Дня захисників і захисниць України за ініціативи United24, Монобанка і волонтера Ігоря Лаченкова був запущений збір коштів на закупівлю "Ловця Шахедов" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати.

Українці менш ніж за дві доби змогли зібрати понад 150 мільйонів гривень на антидронну систему захисту.

Вас також можуть зацікавити новини: