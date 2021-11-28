Марафон без цензури. Які сигнали українцям дав президент

Попри те, що прес-марафон з президентом Володимиром Зеленським мав усі шанси перетворитися на медійне "побиття" голови держави, і вороги, і прихильники влади отримали захопливе політичне шоу. За 5,5 годин нікому не вдалося знудитися.

Здавалося, час для проведення термінової розмови з представниками трьох десятків ЗМІ, завідомо програшний. Надто багато скандалів - Вагнергейт, святкування Дня народження глави Офісу президента Єрмака, стягнення російських військ біля наших кордонів, енергетична криза, демарші у монобільшості… Однак, замість публічної медійної страти, на яку багато хто розраховував, і вороги, і прихильники, всі отримали захопливе політичне шоу. Його можна оцінювати, як завгодно, але з одним доповненням - було справді цікаво й не було жодної цензури. Інколи навіть хотілося, щоб співрозмовники хоч трохи стримували себе.

Державний переворот

Головна сенсаційна заява президента, яка за лічені хвилини перетворилася в заголовки у світових ЗМІ і викликала ажіотаж у Білому домі, - в країні готується державний переворот.

"Отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. У нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація. Представники України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні", - сказав Володимир Зеленський.

ТСН.Тиждень уважно слідкував за прес-марафоном, але хто саме говорить на таємних плівках, президент не розкрив. Трохи згодом журналіст американського медіапроекту "Базфід ньюз" Кристофер Міллер, посилаючись на власні джерела в Офісі президента України, видав секрет.

"Спробу державного перевороту, про яку згадав сьогодні президент Володимир Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму. Організатори хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між Зеленським та Ахметовим", - написав він у своєму твіттері.

Боротьба між президентом і найбагатшою людиною в країні триває вже не один тиждень. І замаскована вона була під різні вивіски. Володимир Зеленський називав її законами про олігархів, ресурсні нововведення, боротьбою з монополіями, кадровою політикою на енергоринку. А медіахолдинг Ріната Ахметова - віяловими відключеннями, авторитаризмом, незаконними звільненнями чиновників і загрозами репутації України на міжнародній арені. Однак, цієї п’ятниці, як здалося ТСН.Тижню, від евфемізмів відмовились.

"Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова, я вважаю, що це є операція, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що це буде, на жаль, його велика помилка, що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України… Мова йде про 1 мільярд доларів", - сказав Володимир Зеленський.

Говорячи це, президент уже завдав удару імперії Ріната Ахметова - вартість єврооблігацій холдингу ДТЕК впала на 11%. Це втрати на мільярди гривень. І Рінат Ахметов майже миттєво відповів. Причому сенс повідомлення далекий від примирення. Обіцяє боротися з авторитаризмом: "Мене обурює поширення цієї брехні незалежно від того, якими мотивами керується президент. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець України і далі захищатиму вільну Україну, економіку, демократію і свободу слова".

Чи можливі після такого обміну люб’язностями "мирні перемовини" між владою та великим бізнесменом? У кожного при собі цілі арсенали зброї для ведення війни. У Банкової - РНБО, закон про олігархів, зрештою, антимонопольний комітет. У Ахметова - півкраїни у власності: металургія, енергетика, телекомунікації, копальні, шахти, медіа, банки, залізничні перевезення, депутати в Україні і лобісти в Сполучених штатах.

Досі Ренату Леонідовичу завжди вдавалось найти ключик до Банкової, за будь-якого президента. Що пішло не так зараз? Пояснив поки лиш Володимир Зеленський, сказавши, що, на відміну від інших, не став його бізнес-партнером. Але чим цей конфлікт закінчиться, наразі відповісти важко.

Новий погляд на "Вагнергейт"

Ще одна мета президентського марафону - нарешті зняти завісу туману в операції по вагнерівцях. Адже, за спостереженнями ТСН.Тижня, останнім часом ніби секретна операція перетворилася на відкриту медійну катастрофу Банкової. За словами Володимира Зеленського, спецоперація по захопленню російських найманців, яку усі вважали досконалою, мала величезний дефект і загрожувала кількома катастрофічними наслідками: від сварки з нашим військовим союзником - Туреччиною, до міжнародного скандалу авіапіратства з захопленням заручників.

"Приходить товариш Бурба і розповідає, що він пропонує… У мене було одне питання: "А якщо бойовики захоплять цей літак? Може бути?" - "Може". "А може бути таке, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть?" - "Навіть краще, ми звинуватимо в цьому інших"... Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Сказав, що він хоче втягнути мене в величезний скандал з Ердоганом. Ердоган ніколи б нам цього не пробачив", - сказав Володимир Зеленський на прес-марафоні.

Після цього, за словами Зеленського, інформацію по "Вагнергейту" злили у пресу.

Але є в цій зірваній спецоперації ще один нюанс, який чітко окреслився у звіті міжнародної групи розслідувачів "Белінгкет". Всіх цікавило питання: хто та людина, яка сказала "стоп" і зірвала спецоперацію по затриманню російських найманців. Бурба звинуватив у цьому голову Офісу президента Андрія Єрмака. Начебто команду давав саме він. Президент на це реагує емоційно: "Що міг акцептувати Єрмак? В нього немає повноважень. А якщо він його слухався, то з чого? Повноважень немає! Міністр оборони і президент – все!".

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Але тут важливо не тільки що говорив президент, а й емоції, які він у це вкладав. ТСН.Тиждень бачив, як час від часу Зеленський не витримував і включався у словесні перепалки. І саме тоді формат - питання відповіді – зникав, поступаючись особистим випадам, купі несподіваних відвертостей, скандальній тональності й неприхованим почуттям співрозмовників.

Юрій Бутусов поставив питання щодо нацбезпеки й відповідальності. А закінчилось усе тим, що обидві сторони лишилися вкрай незадоволеними одне одним. І якщо журналісту це лише на користь, то президенту такий емоційний розмін - тільки головний біль для іміджмейкерів.

День народження Єрмака

Останній медіавибух, який змусив Банкову виправдовуватись, пов'язаний з керівником президентського Офісу. "Українська правда" опублікувала матеріал про святкування дня народження Андрія Єрмака, в якому звинувачує владу у використанні державних гвинтокрилів для того, щоб доправити верхівку країни на державну резиденцію у Карпати. Тому поява автора цього розслідування за столом президента на прес-марафоні, як здалося ТСН.Тижню, не стала несподіванкою. Як і бажання Зеленського виказати все в очі своєму опоненту.

"Мені не дуже подобається, що ми діємо в форматі, що я виправдовуюсь… Я ж маю право іноді відпочивати? Завдяки вам я більше не маю місця в Києві, де я можу відпочивати… Не ображайтесь", - сказав він.

Що ж до відвідин держрезиденції в Гуті, президент пояснив, що ніякого святкування Дня народження там в принципі не могло бути. Там готується перший в історії великий дипломатичний раут. Та й Єрмак прилетів туди з президентом лише в неділю увечері. А там, без усяких гостей, перебувала лише президентська родина. День народження Єрмака - у понеділок, і він тоді був у Києві. Використання ж гвинтокрилів ДСНС пов'язане з незавершеним ремонтом президентського борта, і така заміна законна. Тож свого найближчого соратника президент попросив залишити у спокої. Втім, дошкульні розслідування Михайла Ткача від цього навряд чи припиняться. І це саме та штука, яку неможливо уявити в сусідній Росії.

Другий термін

П’ятигодинний прес-марафон вмістив чимало послань - зовнішніх і внутрішніх. Від війни до ковіду: "Так, загроза є. Так іноземні розвідки попереджають. Але більше ми віримо розвідці своїй!", "Так, ворожа техніка скупчується. Кордони треба облаштовувати - особливо з Білоруссю. Але бліц-кригу Росії не буде", "Ні, військового стану теж не буде. Але що вже є, то це наслідки від чуток, які вдарили по інвесторах, курсу гривні і продажу цінних паперів", "Так, з Північним потоком ми далі боремося. І надії на новий уряд Німеччини високі - там є друзі України", "Так. Мінський процес заглух. І ми маємо натяки на появу ще чогось, крім Нормандського формату. Утім, це лише натяки", "…Пандемія… Вакцина є, темпи щеплень високі, але і антивакцинаторів вистачає", "Успіхи й обіцянки видно в реформах - земельній, судовій та інфраструктурній", "…Є песимізм щодо швидкого поступу до членства в ЄС і оптимізм щодо розбудови армії, нової техніки й підвищення платні військовослужбовцям…".

Але все це президентське спілкування мало один внутрішній стрижень. Марафон був присвячений екватору президентського терміну. І ця половина цікава лише одним політичним питанням: чи оголосить він похід на другий термін, і що заради цього готовий зробити?

"Я не прийняв це рішення - це правда. Це рішення не буде пов’язане з форматом майбутньої коаліції. Це точно. Це пов'язано буде з підтримкою моєї особистості народом України", - сказав Володимир Зеленський.

Що стало очевидним: на цьому прес-марафоні Зеленський підняв ставки. Образ романтичного політика розтанув остаточно. Він вийшов на пряме і жорстке зіткнення з опонентами, яким довів, що контролює усю державну вертикаль. А це і є відповіддю про другий термін. Та, здається, опоненти до гри ва-банк теж готові.

Ірина Прокоф’єва, Олена Мацюцька, Геннадій Шульга

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