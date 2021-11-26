Президент каже, що олігарха втягують у війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявляє про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань Президенту України".

Глава держави сказав, що розвідки інших країн фіксують великі виклики всередині України.

"Я скажу вам відверто, що живу у цьому процесі. Наприклад, отримав я інформацію, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. Цікава ж інформація, важлива інформація - 1-2 грудня...", - сказав Зеленський.

Читайте такожЗеленський про другий термін президентства: вирішує суспільство"Можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо, з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що на жаль, це буде велика його помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України", - заявив Зеленський.

Президент сказав, що спокійно ставиться до цього.

"До речі, я вважаю, що він може про це не знати, а може, і знає. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може отримати цю інформацію", - сказав глава держави.

На його переконання, ця інформація є важливою для українського суспільства.

"Не Рінат Ахметов готує державний переворот, а - в розмові людей. Деякі люди - представники РФ і деякі товариші з України - обговорюють те, що суспільство нібито готове і що потрібно донести інформацію, що на сьогодні Рінат Ахметов готовий включитися в питання державного перевороту, скажімо так, зміни чинного президента. Це і є державний переворот. Я вважаю, що ця інформація спеціально для того, щоб втягнути Ахметова у війну. В інформаційну війну він вже втягнутий, проти мене, проти держави", - уточнив президент.

На думку Зеленського, це розгойдування ситуації всередині нашої країни.

"Я вважаю, що у всю цю історію його втягує його близьке оточення. Мені здається, в цьому великий ризик. Але оскільки я в державні перевороти не вірю - не вірю, що Ахметов в це прямо побіжить", - резюмував президент.

На цій же прес-конференції Зеленський заявив, що він не є Віктором Януковичем, який втік з України в Росію. Також він наголосив, що він не є Петром Порошенком.

Автор: Віталій Саєнко