На Банковій заявили, що "це є прямим наслідком того, що зв’язок великого бізнесу з політикою".

Євробонди компанії ДТЕК впали після слів президента Володимира Зеленського про втягування Рината Ахметова у підготовку держперевороту в Україні.

Зокрема, сьогодні, 26 листопада, євробонди втратили понад 11% своєї вартості, повідомляє ZN.ua.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП зазначив, що "це є прямим наслідком того, що зв’язок великого бізнесу з політикою. Будь-які небезпечні політичні ставки великих бізнесменів можуть вкрай негативно позначитись на бізнес-активах таких бізнесменів та на бізнес-амбіціях".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, на прес-марафоні "30 запитань президенту України" президент Володимир Зеленський заявив, що між певними представниками України і Росії обговорюється залучення бізнесмена Ріната Ахметова до здійснення державного перевороту в Україні.

За словами президента, підтвердженням цієї інформації є аудіозаписи цих розмов. Глава держави запросив Ахметова прийти до ОП, щоб прослухати ці аудіозаписи, на яких звучить його прізвище.

Зеленський наголосив, що голосу Ахметова на цих записах немає.

Сам Ахметов відповів на заяви президента Володимира Зеленського про втягування у війну і держпереворот, назвавши це "суцільною брехнею". Олігарх зазначив, що його позиція однозначна - "незалежна демократична і цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом".

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Автор: Олександр Топчій