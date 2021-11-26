Олігарх зазначив, що його позиція однозначна - "незалежна демократична і цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом".

Олігарх Рінат Ахметов відповів на заяви президента Володимира Зеленського про втягування у війну і держпереворот, назвавши це "суцільною брехнею".

Відповідну заяву оприлюднила прес-секретар Ахметова Ганна Терехова на своїй сторінці в Facebook.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна демократична і цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму і цензури в Україні не було", - йдеться в заяві олігарха.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, на прес-марафоні "30 запитань президенту України" президент Володимир Зеленський заявив, що між певними представниками України і Росії обговорюється залучення бізнесмена Ріната Ахметова до здійснення державного перевороту в Україні.

За словами президента, підтвердженням цієї інформації є аудіозаписи цих розмов. Глава держави запросив Ахметова прийти до ОП, щоб прослухати ці аудіозаписи, на яких звучить його прізвище.

Зеленський наголосив, що голосу Ахметова на цих записах немає.

Довідка УНІАН. Рінат Ахметов — український підприємець і політик. Найбагатша людина України. Власник декількох компаній.

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Автор: Вікторія Гордієнко