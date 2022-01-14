17 січня Анналена Бербок завітає до Києва на прохання глави МЗС України Дмитра Кулеби, а звідти здійснить візит до Москви.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня завітає з візитом до Києва на запрошення глави Міністерства закордонних справ УкраїниДмитра Кулеби.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на речника українського МЗС Олега Ніколенка.

Під час візиту Бербок до Києва основними темами зустрічей стануть зміцнення двосторонньої співпраці, протидія енергетичним загрозам, підтримка України на тлі агресивних дій РФ, активізація мирного врегулювання конфлікту й відновлення роботи "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в четвер повідомила, що 18 січня Бербок прибуде з візитом до Москви, де проведе переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

За словами Захарової, міністри вперше зустрінуться особисто та обговорять пропозиції РФ щодо питань безпеки, які включають вимогу до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не розширятись і не приймати до свого складу Україну.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.