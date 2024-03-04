Новий рівень війни. Прем’єр Нідерландів у Харкові оголосив росіянам "вендету"

У столиці Слобожанщини, яка стала головним українським форпостом на кордоні з РФ, прем’єр Нідерландів Рютте та президент України Зеленський підписали важливу "безпекову угоду", хоча головні сенси обговорювалися за зачиненими дверима.

На перший погляд, ситуація на фронті зараз не на користь України. Особливо, якщо перечитати панічні новини у західній пресі, згідно з якими ЗСУ вже "практично програли й відступають", а окупанти нібито йдуть переможним маршем… Але насправді все трошки не так. І візит прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте саме до Харкова, що відбувся у п’ятницю,1 березня, є знаковим для нас. Адже знаменує собою новий етап війни.

Візит як послання

"Панічні" настрої у західних ЗМІ є інструментом впливу на політиків та суспільство, щоб "розбудити" Захід (а особливо республіканців у США), аби вони активніше постачали зброю на потреби ЗСУ. І, як показує той же візит прем’єр-міністра Нідерландів до Харкова, ця медійна стратегія працює. Західна воєнна промисловість дійсно переходить на "воєнні рейки", хоча й вкрай повільно. Але невпинно.

З іншого боку, Путін мобілізував практично всі наявні ресурси задля передвиборчого наступу на Авдіївку, але є багато ознак того, що там все не так "райдужно", як описує Кремль. Закупівлі снарядів та ракет у КНДР, все більша залежність від Китаю та країн-посередників, постійне зниження прибутків від нафти та газу, скорочення резервів та фондів, підвищення податку ПДФО – усе це складно назвати ознаками успіху. До того ж, на фронті більшає старих радянських танків Т-54/55, Т-62 та різних експериментальних або ерзац-озброєнь, замість "гордості" російського ВПК - "аналоговнєтних" Т-90М "Прорив" чи яких-небудь "Курганців". Літаки стабільно падають (за останні 2 тижні РФ втратила більше Су-34, ніж виробила за минулий рік), а кораблі йдуть до "флотилії Кобзона".

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Справа у тому, що Путін пішов ва-банк, відчуваючи, що Україна слабка саме зараз, але, з огляду на фінансові та промислові можливості Заходу, таке "вікно можливостей" не буде тривати занадто довго. Успіхи Кремля забезпечені не виробництвом нового, а, переважно, відновленням радянських запасів зброї. Українські ж успіхи – виробництвом у партнерів, яке ще лише виходить на потрібні потужності.

І прямо зараз Захід позбувається останніх "червоних ліній", про що й приїхав повідомити українців Марк Рютте. Той самий Рютте, який з вірогідністю у 80% стане новим генсеком НАТО вже восени. Наші партнери вже дали дозвіл на використання їхньої зброї проти "канонічної" території РФ, а президент Франції Макрон навіть пропонує зробити "розтяжку" для Кремля, відправивши до України французьких військових (чи готовий Путін оголосити війну ядерній державі Франції?).

Ось на цьому тлі й відбувається візит Марка Рютте. Кореспондент УНІАН побував безпосередньо на місці перемовин та ділиться власними враженнями від події.

Розмови про снаряди в умовах суперсекретності

Візит "високого гостя" до Харкова відбувався в умовах найвищого ступеня секретності та безпеки. Хоча й дещо сумбурно.

"Оце ми заїхали. Далеченько", - каже дівчина з блокнотом у руках.

"Стільки поліції та військових, що я б ніколи не здогадався, що тут щось відбувається", - підтримує хлопець з фотоапаратом.

"А я б пішки швидше дійшов", - додає інший чоловік.

Так журналісти іронічно реагували на безпрецедентні заходи безпеки, які, за зрозумілими причинами, ми не станемо детально описувати.

Врешті решт, ми опинилися у досить просторій залі, де була огороджена невеличка зона для ЗМІ.

Згодом вийшли перші особи та повідомили про підписання "безпекової угоди", яка, по факту, є не стільки "безпековою" (адже за українців ніхто воювати і забезпечувати, власне, безпеку, не буде), скільки "логістичною" - Нідерланди гарантують ЗСУ та уряду України постачання озброєнь та фінансову підтримку на 10 років. І хоча це виглядає дещо менш епічно, ніж хотілося б, але, насправді, вкрай корисно для нас. Бо дозволяє планувати та розробляти конкретні плани на середньо- та довгострокову перспективу.

"Ми підписали безпекову угоду на десять років. Ми стоїмо поряд з Україною – плече до плеча, - повідомив голландський прем’єр. – Словами не подолати диктатора Путіна. Тому ми надаємо, як мінімум, 2 мільярди євро допомоги Україні цього року. Це додатково до загального нашого фінансування у 6 мільярдів євро".

Також він розповів детальніше про новий пакет допомоги.

"Ми передаємо новий пакет. Це два десятки човнів для ДПСУ. 9 сучасних гаубиць та інше озброєння. Ми збільшуємо виробництво ППО для України, - окреслив пан Рютте обсяги голландської допомогиоєприпаси, боєприпаси, боєприпаси... Всі знають, що вам потрібно. Ми знаємо, де є артсистеми, що допоможуть Україні. Ми працюємо над цим. Ми підтримаємо чеську ініціативу на закупівлю 800 тисяч снарядів для ЗСУ, на що виділяємо 250 мільйонів євро".

Снаряди – це зараз ключова потреба ЗСУ. Як повідомляв УНІАН, на фінансування цієї ініціативи потрібно, як мінімум, $1,5 млрд, з яких, виходить, зібрано вже близько третини, якщо порахувати лише публічно заявлені кошти від Нідерландів, Бельгії, Франції, Данії та Канади. А за словами президента Чехії Фіали, який ініціював дане рішення, не публічно його план з закупівлі 500 тисяч 155-мм та 122-мм снарядів поза ЄС підтримали вже 15 країн. Це, нагадаємо, "швидка" програма на "кілька тижнів".

І це без урахування інших національних програм (публічно повідомлялося, що, наприклад, лише Велика Британія протягом року надасть Україні 150 тисяч снарядів, а таких країн чимало у "артилерійській коаліції"). А також поза програмою єврокомісара Борреля, відповідно до якої ЄС повинен був передати нам 1 мільйон снарядів, втім зможе лише 170 тисяч – але вже протягом березня.

Загалом, виробництво лише 155-мм снарядів у ЄС на кінець року повинно сягнути 1,4 млн одиниць. Вже будуються чотири нові заводи. І це без урахування США (де обсяг виробництва зростає приблизно тими ж темпами), а також Японії, Південної Кореї, Туреччини та країн поза НАТО (як-то ПАР, наприклад, яка, за даними ЗМІ, не проти продати снаряди через треті країни). Плюс, снаряди радянського зразка у Болгарії та тій же Чехії.

Тобто, хоч і з затримками, але справи в нас скоро повинні піти в гору. Якщо хоча б 90% з того, що нам обіцяють, буде виконано у ЄС, й "до сім’ї" повернуться Штати, то ЗСУ зможуть отримати паритет у артилерії з РФ.

"Ми зараз працюємо на "три фронти": те, що можна зробити у себе (у Нідерландах, -УНІАН), по-друге – що можуть зробити коаліції на підтримку України, а третє – закупівлі зброї для України по світу, - продовжив, тим часом, пан Рютте. – Ми допомагаємо з тим, у чому сильні. Це повітря та артсистеми. Ми допоможемо з інтеграцією у ЄС. Ми активно працюємо щодо того, щоб усі винні (у нападі на Україну та у катастрофі MH-17, - УНІАН) опинилися у суді у Гаазі".

Масштабна система постачання озброєнь та фінансування, яку називають "гарантіями безпеки" - це перша важлива новина, яку привіз до Харкова Рютте. Але не остання.

Літаки летять

Ще однією топ-темою візиту стали літаки – як збитий 10 років тому нідерландський цивільний літак MH-17, так і бойові літаки F-16, які ми відчайдушно чекаємо вже другий рік саме з Нідерландів.

"Ми разом сьогодні у Харкові. Це символічно. Саме з Харкова у 2014 році повертали тіла загиблих MH-17, більшість із яких була громадянами Нідерландів. Тоді загинули цілі сім'ї. Як зараз вмирають українці. Терор не знає кордонів, тому важливо йому разом протистояти. Ми разом маємо його перемогти", - заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єром Нідерландів.

Цю тему підтримав і Марк Рютте.

"Рани від 17 липня 2014 року досі не загоїлися. Ми об'єднані з українцями у нашій скорботі, бо українці також зараз втрачають своїх рідних. Трагедія MH-17 зміцнила наш зв'язок з вами. Ми активно працюємо для того, щоб усі винні у військових злочинах опинилися у трибуналі в Гаазі. Мир та справедливість повинні перемогти", - сказав він.

Однією з ключових тем саме цього візиту стало створення спеціального трибуналу для росіян, винних у військових злочинах проти українців та голландців. На цьому зробив акцент і Володимир Зеленський.

"Ми уклали двосторонню безпекову угоду про співпрацю на землі і у небі, в усіх галузях. Домовилися про спільне виробництво (зброї, - УНІАН). Підтримка у 2 мільярди євро від Нідерландів - це дуже вагомо. Угода охоплює санкції проти РФ та конфіскацію рахунків, - зазначив президент. – Угода не унікальна, але головне це F-16, частину з яких ми отримаємо вже цього року, та трибунал. Це сильні сторони саме цієї угоди".

Коли ж саме ми отримаємо перші літаки, він не повідомив, лише повторив фразу, яка всім набила оскому: "протягом цього року". Марк Рютте теж не дуже вдавався у подробиці.

"F-16 прийдуть якнайшвидше. Ми йдемо зараз за графіком, але обговорювали з міністром оборони (Нідерландів), як процес прискорити", - додав Рютте.

Варто зазначити, що для голландської аудиторії допомога Україні у вигляді F-16 подається як "помста", або, скоріше, "правосуддя" над російськими загарбниками. І саме тому питання F-16, MH-17, трибуналу проти росіян та конфіскації російських активів на користь України для Нідерландів, судячи з виступу пана Рютте, є, фактично, однією великою темою, а не декількома окремими.

Варто додати, що тема передачі Україні літаків набирає обертів не лише у Нідерландах, хоча голландці разом з датчанами стали "першопрохідцями" у цьому питанні, посунувши подалі чергову "червону лінію", за яку Захід тримався дуже довго та вперто. Після того, як до НАТО вступила Швеція, країна хоче передати Україні літаки Gripen. І там йдуть щодо цього запеклі суперечки.

Шведська влада каже, що спочатку Україні потрібно підготувати інфраструктуру під Gripen, а лише потім передавати. Опозиція ж каже – літаки потрібно передати одразу, а вже потім "допилювати" інфраструктуру. А українські пілоти, якщо вірити ЗМІ, почали на них навчатися ще минулої осені.

Втім, головне питання зараз, за інформацією закордонних ЗМІ, не стільки у пілотах чи інфраструктурі, скільки у підготовці інженерів та інших технічних фахівців, які повинні будуть західні літаки обслуговувати та ремонтувати. Саме таку роль, можливо, мав на увазі Емануель Макрон, коли говорив про "відправлення французьких солдатів до України". Мови про участь у бойових діях не було. А на тлі повідомлень про бажання Парижу передати нам старенькі (але непогані) "Міражі", це припущення виглядає логічним.

Але якщо відправлення французів є лише гіпотетичною ідеєю, то дозвіл на використання західної зброї по офіційній території РФ – це вже справжній "геймченжер", що перевертає "шахівницю". І як раз під вибори у "немитій".

Новий етап війни: головне послання для харків’ян та всіх українців

Першими офіційно дозволили використання західної зброї по "канонічній" території РФ фіни. Це відбулось 28 лютого, до візиту Рютте до Харкова. ЗМІ також повідомляли про інші європейські країни, які готові це дозволити, серед яких були й Нідерланди.

Також серед прихильників цієї ідеї називають Емануеля Макрона, який, на тлі слабкої позиції Олафа Шольца, намагається зробити саме Францію лідером у Європі щодо підтримки України. Для чого ініціював "ракетну коаліцію" для "завдавання глибоких ударів". Таким чином він хоче не лише підняти власні рейтинги, але й помститися Росії за втрату французами впливу у Африці. Безпосередньо фраза "бити по Росії" не прозвучала, але випливає з контексту заяв.

Але повернемось до Слобожанщини. Перемовини у Харкові між Володимиром Зеленським та Марком Рютте почалися зі спільного засідання Ставки разом з "високим гостем" за участі міністра оборони Умерова, головкома Сирського та інших військових керівників. А головною темою був… Бєлгород. Звісно, прямим текстом про це ніхто не сказав, але це випливає з заяв на брифінгу.

Підійшли безпосередньо до цього питання через обговорення загроз для міста.

"Місто Харків витримало багато ударів і знущань. Але вистояло, - заявив президент України. – Наша мета повернути нормальність. Тут, у Харкові. Ми відвідали підземну школу. Щастя було бачити ці посмішки у дітей. Але ми маємо зробити більше".

Після уточнюючого питання він додав, що не може порадити повертатись всім харків’янам до міста, хоча й спростував чутки щодо нової навали росіян на місто.

"Ми не можемо гарантувати повну безпеку. Але якщо... Ні – коли це станеться, коли місто посилять, ми обов'язково подамо сигнал, що можна повертатися", - продовжив пан Зеленський.

"Путін намагався знищити Харків, але сталося навпаки. Харків ніколи не зламається. Підземна школа - яскравий приклад цього", - підтримав тему прем’єр Нідерландів.

А потім пролунала найцікавіша фраза всього цього заходу.

"Сирський провів брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на Сході та у Харкові. Ми розуміємо, чого не вистачає, і наскільки високі ризики (від росіян для міста, - УНІАН). Ми повинні не лише посилювати ППО, а й відтіснити росіян від міста. І мій друг Марк тут не просто так", - загадково повідомив Володимир Зеленський

Марк Рютте не став цього заперечувати, а нагадав лише про те, що Нідерланди посилюватимуть допомогу Україні з ППО та артилерійськими системами, а також нагадав про співпрацю у ВПК. Про яку саме – без деталей.

Безумовно, фраза "бити по Росії" не пролунала, але як ще можна "відсувати росіян" від Харкова, якщо ті вже обстрілюють нас з території РФ? Інших варіантів, крім ударів по Бєлгородському аеропорту (більшість атак по Харкову відбувається звідти) та військовим базам РФ довкола, просто не може бути, з огляду на все сказане.

На тлі інших заяв та публічних даних, можемо зробити висновок, що остання "червона лінія" Заходу стала ще тоншою, й скоро може стертися. Так, це і є третя і головна новина, яку привіз до Харкова Марк Рютте, прем’єр Нідерландів та найімовірніший майбутній керманич НАТО. Фактично, для нього це своєрідна "передвиборча кампанія", і він є прихильником більш жорсткого курсу проти РФ.

Візит Марка Рютте до Харкова для перемовин з Володимиром Зеленським був, якщо прискіпливіше подивитися на те, що, як і в якому контексті говорили, виглядає як намір оголосити росіянам "вендету".

Ми дійсно на порозі нового етапу у війні. Але зовсім не того, про який кажуть росЗМІ. Бо Європа позбувається останніх "червоних ліній" і поступово надає нам всю номенклатуру зброї, створює логістичну базу для ЗСУ на найближчі 10 років і взагалі демонструє готовність "грати в довгу". На це потрібен час, але рішення прийнято.

Так, у моменті РФ має більше ресурсів та можливостей. Але війна завжди йде хвилями, адже війська не можуть наступати у шаленому темпі постійно і поступово "сточуються". Путін, для якого єдина передвиборча кампанія - це війна, маніакально "спалює" свої ресурси на наступи всюди і одразу. Він вважає, що "вже переміг". Як колись вірив у "Київ за 3 дні" чи "Харків за півгодини".

Але станеться так, що він свій потенціал послабить, а Україна якраз отримає снаряди, зброю, літаки, гроші. Символічно, що розповісти нам про це Марк Рютте приїхав саме до "Харківськаї фортеці", що стоїть як "хвилелом", оточений з трьох боків Росією. Саме тут перетинається так багато сенсів, історій та символів, важливих для України, Нідерландів та Росії. І, скоріше за все, переможних для нас символів стане ще більше.

Андрій Попов