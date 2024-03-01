Документ передбачає оборонну допомогу від країни протягом наступних десяти років.

Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду, яка передбачає військову допомогу нашій країні вже цього року на суму на 2 млрд євро, а також подальшу підтримку.

"Сьогодні ми з Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років. Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України", - написав Зеленський у Telegram.

Також він зазначив, що угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.

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Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО. Президент висловив подяку прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема Харкова, де відбулось сьогодні підписання цього документу.

В Офісі президента України повідомили, що у Харкові відбувся також "військовий кабінет" за участі Рютте. Його поінформували про критичні потреби Сил оборони у снарядах, засобах ППО та бронетехніці. Окремо обговорили потреби сил ППО для захисту Харкова.

"Глава Української держави та Прем’єр-міністр Нідерландів взяли участь у засіданні військового кабінету. Володимир Зеленський та Марк Рютте поспілкувалися з міністром оборони Рустемом Умєровим, Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком. Представники української армії розповіли про поточну ситуацію на полі бою, особливості російських повітряних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

З ким Україна вже підписала безпекові угоди:

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Україна і Данія підписали "гарантії безпеки" - вона стала першою країною-підписантом, яка не є членом G7.

24 лютого президент Зеленський повідомив, що ще дві країни підписали з Україною угоди про гарантії безпеки - Італія та Канада.

Першою країною, з якою Україна підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки, була Велика Британія. А 16 лютого Україна підписала безпекові угоди з Францією та Німеччиною.

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