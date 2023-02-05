Відзначається, що призначення можуть бути оголошені вже в найближчі пленарні тижні.

Верховна Рада, можливо, вже найближчими тижнями призначить нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Можливими кандидатами називають Василя Малюка та Ігоря Клименка.

За інформацією видання РБК-Україна, інших кандидатів на зазначені пости не розглядали. Зокрема, на посаду голови СБУ розглядають виключно Малюка.

При цьому уточнюється, що якщо глав відомств не призначать в найближчі пленарні тижні, то через регламентні процедури, пов'язані з іншими питаннями.

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Варто відзначити, що на даний момент Малюк та Клименко очолюють відповідні відомства як виконуючі обов'язки.

Загибель глави МВС Дениса монастирського - що відомо

18 січня в Броварах на території дитячого садка впав вертоліт, що призвело до загибелі 14 осіб, в тому числі і одну дитину

На борту вертольота перебувало керівництво МВС - Денис Монастирський, перший заступник глави МВС Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники і члени екіпажу. Ніхто з них не вижив.

Уряд поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Водночас Малюк був призначений тимчасово виконуючим обов'язки Голови Служби безпеки України ще від 18 липня 2022 року.

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