За словами Володимира Єльченка, Росії абсолютно не можна довіряти.

Навіть якщо Україна дійде до переговорів з Російською Федерацією, це буде чергова пауза і заморожування конфлікту на певній території. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив колишній посол України в Росії Володимир Єльченко.

Він нагадав про так звані Мінські угоди, які "дозволили поставити на певну паузу ескалацію бойових дій на Донбасі".

"Але, звичайно, вони не могли зупинити цю війну або взагалі її закінчити. І те ж саме я думаю про будь-які угоди, які зараз можуть бути підписані, теоретично мається на увазі", – сказав дипломат.

За словами дипломата, зі стратегічного погляду підписання Мінських угод було правильним рішенням.

"У нас, можливо, не було іншого виходу в той момент, тому президент Петро Порошенко на це погодився, а може він щиро сподівався на те, що ця пауза потім перетвориться на стабільне врегулювання і припинення цієї війни", – припустив Єльченко.

Він також вважає, що Україна має винести з цього урок, і нинішня влада це розуміє.

"І яким би емоційно складним не було питання про те, погоджуватися на переговори з Росією, чи не погоджуватися, треба завжди пам’ятати про те, що РФ абсолютно не можна довіряти. І вони це доводили неодноразово", – резюмував колишній посол в РФ, додавши, що довіряти не можна не лише теперішній російській владі, а й будь-якій майбутній також.

Переговори з РФ - останні новини

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зупинити війну в Україні можна виключно за столом перемовин. При цьому, за його словами, Альянс міг би зробити більше, щоб запобігти війні в Україні.

Також УНІАН повідомляв, що Росія не піде на переговори через Курську операцію. Як сказав колишній міністр оборони РФ, чинний секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу, переговорів не буде, поки ЗСУ вчиняють "ядерний терор".

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