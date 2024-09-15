Столтенберг зазначив, що переговори базуватимуться на силі України / фото president.gov.ua

Північноатлантичний альянс міг би більше озброїти Україну для того, щоб запобігти початку повномасштабної війни. Таку заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Politico. 

"Зараз ми надаємо військову техніку для війни — тоді ми могли забезпечити військову техніку, щоб запобігти війні", - сказав Столтенберг в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine. 

Також видання відзначає, що Столтенберг вказав на небажання альянсу надати зброю, про яку Київ просив перед повномасштабним вторгненням Росії через побоювання ескалації напруженості з Москвою. Втім, вже після початку війни Україна, яка не є членом НАТО, після коливань все ж почала отримувати озброєння від Альянсу. 

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Водночас Столтенберг заявив, що зупинити війну в Україні можна виключно за столом перемовин: "Щоб закінчити цю війну, на певному етапі потрібно знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на силі України".

НАТО: інші новини

Напередодні очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО майже 20 років намагалося встановити партнерські відносини з РФ. Проте коли у 2014 році Росія окупувала Крим та вторглася на територію Донецької та Луганської областей України, всі зусилля були повністю зруйновані.

Напередодні стало відомо, що ще дві країни НАТО – Литва і Польща – готові спільно навчати українських військових. Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що база Литовсько-Польсько-Української бригади готова для підготовки українських захисників.

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