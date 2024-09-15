Він також заявив, що НАТО могло б зробити більше, щоб запобігти війні в Україні.

Північноатлантичний альянс міг би більше озброїти Україну для того, щоб запобігти початку повномасштабної війни. Таку заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Politico.

"Зараз ми надаємо військову техніку для війни — тоді ми могли забезпечити військову техніку, щоб запобігти війні", - сказав Столтенберг в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine.

Також видання відзначає, що Столтенберг вказав на небажання альянсу надати зброю, про яку Київ просив перед повномасштабним вторгненням Росії через побоювання ескалації напруженості з Москвою. Втім, вже після початку війни Україна, яка не є членом НАТО, після коливань все ж почала отримувати озброєння від Альянсу.

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Водночас Столтенберг заявив, що зупинити війну в Україні можна виключно за столом перемовин: "Щоб закінчити цю війну, на певному етапі потрібно знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на силі України".

НАТО: інші новини

Напередодні очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО майже 20 років намагалося встановити партнерські відносини з РФ. Проте коли у 2014 році Росія окупувала Крим та вторглася на територію Донецької та Луганської областей України, всі зусилля були повністю зруйновані.

Напередодні стало відомо, що ще дві країни НАТО – Литва і Польща – готові спільно навчати українських військових. Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що база Литовсько-Польсько-Української бригади готова для підготовки українських захисників.

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