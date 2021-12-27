Голова Ради Федерації зазначила, що Росія на всі випадки розвитку подій має "сценарій адекватних заходів".

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Москви не було і немає в планах нападати на Україну.

Про це вона сказала на прес-конференції за підсумками осінньої сесії верхньої палати, повідомляє "ТАСС".

"Ніяких планів нападати на Україну у Росії не було і немає. За останніми опитуваннями 80% наших громадян вважають український народ братнім народом. І тому абсолютно очевидна вся фейкова історія інформації (про напад, який готується)", - сказала вона.

За її словами, зараз відбувається активне військове освоєння території України країнами НАТО.

"Йде активне військове освоєння території України, хоча за Конституцією України заборонено розміщення іноземних військових баз. Називається це по-іншому, але насправді йде активне військове освоєння території України, з якої у Росії найдовша межа... Це викликає у нас, безумовно, серйозну заклопотаність", - зазначила Матвієнко.

Читайте такожВашингтон введе досі небачені санкції у разі вторгнення РФ - ХаррісВона також додала, що Росія нібито має право розміщувати війська на своїй території РФ, де вважає за потрібне.

"Я можу вас твердо запевнити в тому, що в Росії на всі випадки розвитку подій є сценарій адекватних заходів. Ми надійно захищаємо свій кордон, тут ні у кого з наших громадян не повинно бути жодних найменших сумнівів з цього приводу. Кордон Росії захищений надійно, і ми маємо право розміщувати свої війська, проводити навчання на своїй території там, де ми вважаємо за потрібне, для того, щоб адекватно відповідати на ті виклики, які з'являються", - сказала Матвієнко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін відмовився давати гарантії ненападу на Україну.

Росія проти руху України в НАТО: що відомо

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантія невступу України.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України у військовому Альянсі.

Читайте такожУ МЗС прокоментували ймовірність нападу Росії з Азовського моряГенсек НАТО Йенс Столтенберг, своєю чергою, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися у рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянсу.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ уздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

Вас також можуть зацікавити новини: