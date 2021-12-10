Міністр зазначив, що найкращий спосіб відповідати на ультиматуми Путіна щодо не вступу України в НАТО - ігнорувати їх.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" президента Росії Володимира Путіна. Так само й надання гарантій щодо цього не зробить РФ менш агресивною.

Про це Кулеба написав у колонці для Foreign Affairs.

Міністр зазначив, що найкращий спосіб відповідати на ультиматуми Путіна щодо не вступу України в НАТО - ігнорувати їх.

Читайте такожСтолтенберг очікує, що столиці НАТО не слухатимуть РФ, яка проти руху України до Альянсу"Насправді ж нерозумно думати, що надання такої гарантії зробило би Путіна хоч трохи менш агресивним. Історія доводить, що запевнення у позаблоковості України чи будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовують апетити Путіна: навпаки, вони їх ще більше розпалюють. Найкращий спосіб відповіді на подібні ультиматуми - взагалі їх ігнорувати", - заявив Кулеба.

Водночас очільник МЗС зауважив, що ще у 2010 році Україна закріплювала за собою статус позаблоковості. Лише у 2013 році, під час Революції гідності, в країні порушили питання економічної й політичної інтеграції з ЄС.

"Якщо позаблоковість не зупинила Путіна від нападу на Україну у 2014 році, то складно уявити, як вона могла б зупинити його зараз", - додав Кулеба.

На сайті Associated Press з’явилась стаття про наміри Вашингтона знизити ризики повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З посиланням на анонімне поінформоване джерело, автори матеріалу писали, що деякі з офіційних осіб Держдепу США попередили Київ про малоймовірні перспективи вступу країни в НАТО "у найближчі 10 років".

Водночас радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає анонімні джерела, на які Associated Press посилалось, пишучи про позицію Вашингтона щодо перспектив членства України в НАТО, "ненадійним фундаментом" для формування точки зору.

У гарантіях невступу України в НАТО зацікавлений особисто Путін

30 листопада російський президент Володимир Путін, коментуючи інформацію про підготовку Росії до повномасштабного наступу на Україну, сказав, що "червоною лінією" для Росії буде створення загроз для її безпеки.

Путін послався на військові навчання НАТО й України в Чорному морі, нібито переймаючись, що на бомбардувальниках могла бути ядерна зброя.

"Ви запитали про Україну, де ці червоні лінії? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", – відповів Путін.

Водночас Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

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Автор: Марта Гичко