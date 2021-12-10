Глава Держави заявив, що питання про членство України вирішуватимуть 30 країн-членів Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Рух до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), це вибір українського народу, і не Росії вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу.

Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі 1+1.

Зокрема, президента запитали, чи змінить Україна мету вступу до НАТО і чи не стане ця мета ціною компромісу між США і РФ.

"Ми точно це не обговорювали. Чи може це бути ціною? Мені здається, президент Байден це сказав навіть не тільки мені, а публічно, що НАТО і членство в Альянсі - це вибір не Сполучених Штатів Америки, і вибір не Росії... Це вибір суспільства України! Вибір громадян України", - наголосив Зеленський.

"На жаль, він (Байден) не додав, що вирішують не громадяни України, а саме ті країни (30 країн-членів НАТО - УНІАН)", - зазначив Зеленський.

Читайте такожРосія вимагає, щоб НАТО офіційно відкликало обіцянку про вступ УкраїниПрезидент України погодився, що питання наближення України до членства в НАТО дратує президента РФ Володимира Путіна. "Я думаю, що у даній ситуації важливо, що думає народ України", - наголосив Зеленський.

Він переконаний, що НАТО для України на сьогодні є найміцнішим Альянсом.

"Я вважаю, що він міцніший для нас навіть, ніж будь-який військовий блок тощо", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не має права вето на членство України в Альянсі.

Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден під час переговорів з президентом РФ, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки у питанні перспектив вступу України в НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко