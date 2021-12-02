Глава МЗС Росії вважає, що декларація Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу, це "міна в основу конструкції європейської безпеки".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг грає з вогнем, коли говорить, що треті країни не мають права голосу в питанні розширення НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява прозвучала в Стокгольмі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

"Рішення Бухарестського саміту НАТО у квітні 2008 року про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО - міна в саме в основу конструкції європейської безпеки. Один раз в серпні 2008 року вже рвонула, коли Саакашвілі, що перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, зважився на авантюру, яка обернулася важкими наслідками для самої Грузії й підвела ситуацію в області безпеки в Європі до небезпечної межі. Ті, хто завчено повторюють Бухарестські тези та твердять, що в питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію, - ці люди грають з вогнем. Я переконаний в тому, що вони не можуть цього не усвідомлювати", - заявив Лавров.

Читайте такожКулеба прокоментував заклики Путіна щодо отримання гарантій про невступ України у НАТО"Хочу, щоб було гранично зрозуміло: перетворення наших країн-сусідів на плацдарм протистояння з Росією, розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від стратегічно важливих для нашої безпеки районів категорично неприйнятно", - сказав Лавров.

Він зазначив, що посилається на заяву Постійної ради Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) від 30 листопада, в якому підкреслюється "неприпустимість провокаційної військової активності на територіях, суміжних в зоні відповідальності країн-членів цієї організації".

"Безпека або неподільна, або її немає", - сказав Лавров.

За словами Лаврова, в НАТО відмовляються від конструктивного розгляду російських пропозицій щодо деескалації напруженості та запобігання небезпечних інцидентів.

"Навпаки, військову інфраструктуру Альянсу безвідповідально наближають до російських кордонів. У Румунії та Польщі розгорнуті системи протиракетної оборони, які можуть бути використані як ударні комплекси. Ось-ось на території Європи можуть з'явитися американські ракети середньої дальності. Повертається кошмарний сценарій військового протистояння, який пережив наш континент після відомого подвійного рішення НАТО. Європа мовчить. Йде військове накачування України, що підігріває настрої Києва на саботаж Мінських домовленостей, підживлює ілюзію силового вирішення конфлікту", - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Столтенберг зазначив, що Росія не має права вето і сфери впливу, щоб контролювати рішення України про бажання приєднатися до Альянсу. Столтенберг констатує, що тільки Україна і 30 країн-членів вирішуватимуть, коли Україна приєднається до Альянсу.

Перед цим президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Шлях України до НАТО

У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

Країни НАТО на саміті у Мадриді у 2022 році підтвердять рішення про майбутнє членство України.

Курс на НАТО в законодавстві України

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначена необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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Автор: Віталій Саєнко