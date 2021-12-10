Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями".

Країни східного флангу НАТО поставилися критично до намірів американського глави Джо Байдена провести "спецзасідання" членів альянсу, запросивши на нього представників з Російської Федерації.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на поінформованих дипломатів.

Одна з країн НАТО "лютує" і вимагає про негайні роз’яснення щодо того, що саме планує Байден, поділився дипломат з цієї країни на умовах анонімності.

Інший дипломат був більш коректним. Східний фланг альянсу занепокоєний щодо того, до яких поступок можуть призвести ці переговори з точки зору політичних гарантій і стримування НАТО.

Читайте такожВ ОП заявили, що Зеленський готовий до прямих переговорів з ПутінимСвою публічну позицію щодо "спецзасідання" напередодні висловила прем’єрка Естонії Кая Каллас: "Росії ні за яких обставин не можна давати права голосу в тому, хто може бут членом НАТО, а хто ним бути не може".

Вона припустила, що Москва хоче "розділити Європу на сфери впливу".

"Ми пам’ятаємо такі моменти з нашої власної історії, і ми жодним чином не наївні в цьому питанні", - сказала Каллас.

Раніше Байден заявив, що сподівається, що у зустрічі з РФ візьмуть участь "щонайменше чотири наших основних союзники по НАТО". Це дратує прибалтійські країни через діалог з главою РФ фактично за спинами східноєвропейських держав, що можуть у будь-який час стати мішенню для Кремля.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг офіційно запросив РФ на засідання з членами військового альянсу.

У гарантіях невступу України в НАТО зацікавлений особисто Путін

30 листопада російський президент Володимир Путін, коментуючи інформацію про підготовку Росії до повномасштабного наступу на Україну, сказав, що "червоною лінією" для Росії буде створення загроз для її безпеки.

Путін послався на військові навчання НАТО й України в Чорному морі, нібито переймаючись, що на бомбардувальниках могла бути ядерна зброя.

"Ви запитали про Україну, де ці червоні лінії? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", – відповів Путін.

Водночас Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

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Автор: Яна Ставська