РФ ще не відповіла на пропозицію генсека Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг пропонує Російській Федерації зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-Росія на тлі накопичення російських військ біля України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Будь-яка майбутня російська агресія проти України зустріне сильну відповідь, і будуть серйозні політичні та економічні наслідки для Росії", – заявив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу нагадав, що з часу незаконної анексії Криму у 2014 році НАТО зміцнило "стримування і оборону", але водночас відкрите для діалогу з Росією, в тому числі через Раду НАТО-Росія.

"Пропозиція зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія досі на порядку денному. Це залежить від Росії, аби вона відповіла позитивним чином. Наразі вона цього не зробила", – додав Столтенберг.

На його переконання, коли наступають складні часи, треба сідати за стіл переговорів і розмовляти.

Окремо Столтенберг привітав довготривалі зусилля Німеччини з метою проведення переговорів переговорах в рамках "нормандської четвірки" з метою досягнення мирного урегулювання ситуації на сході України.

Читайте такожАгресія РФ проти України: Блінкен і Мішель розповіли про готовність запровадити серйозні санкції проти РосіїТакож він привітав переговори президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не має права вето на членство України в Альянсі.

7 грудня за підсумками переговорів президента США Джо Байдена і Путіна радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що президент Штати відмовився йти на поступки президенту РФ у питанні перспектив вступу України в НАТО.

8 грудня Байден висловив сподівання, що США, основні країни НАТО і Російська Федерація розпочнуть дипломатичний процес зниження напруження на сході Європи. Про початок відповідного процесу на найвищому рівні можуть оголосити до 10 грудня.

Довідка УНІАН. В Альянсі неодноразово заявляли, що практична взаємодія між НАТО та Росією була призупинена у 2014 році в результаті агресивних дій РФ в Україні. Однак канали для політичного діалогу відкриті, і Рада НАТО-Росія є важливим форумом.

Водночас у 2020 році Росія відхилила всі запрошення провести засідання Ради НАТО-Росія.

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Автор: Віталій Саєнко