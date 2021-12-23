Президент РФ заявив, що це Росія має отримати гарантії того, що біля її кордонів не буде розміщено озброєння НАТО.

Президент Росії Володимир Путін відповів, чи може він гарантувати, що РФ не нападе на Україну. На його переконання, це залежатиме від "забезпечення безпеки Росії".

Про це Путін заявив під час прес-конференції 23 грудня.

Зокрема, журналіст Sky запитав Путіна, чи може він беззаперечно гарантувати, що Росія не будет нападати на Україну, чи це залежатиме від переговорів.

Наші дії залежатимуть не від переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії. У зв'язку з цим ми дали зрозуміти, що подальший рух НАТО на Схід є неприйнятним. Хіба це ми прийшли із ракетами на кордон США? Ні, це США прийшли із ракетами до нас на поріг, - сказав Путін.

Читайте такожЕксперт описав один з можливих сценаріїв вторгнення РФ в УкраїнуКрім того, російський президент вкотре заявив, що Україну начебто "створив Володимир Ленін", а США і НАТО порушили гарантії не розширюватися на схід.

За його словами, Росія "ясно і чітко" дала зрозуміти, що просування НАТО на Схід неприйнятне.

"Ну що тут незрозумілого? Хіба це ми ставимо ракети поруч з кордонами США? Це США прийшли зі своїми ракетами до нашого будинку, на порозі нашого будинку вже знаходяться. Хіба це якась надмірна вимога?... Як американці б поставилися, якби ми взяли на кордоні між Канадою та США чи Мексикою та США поставили наші ракети?" – сказав Путін.

За його словами, ніхто не згадує про територіальні конфлікти між Мексикою та США так, "як згадують про Крим".

"Питання у забезпеченні безпеки. Нам важливий не хід переговорів. Нам важливий результат... Жодного дюйма на Схід – сказали нам у 90-ті роки. "Надули". Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО... Не ми комусь погрожуємо... До нас прийшли і тепер ще кажуть, що і Україна буде в НАТО. Отже, і там тепер будуть бази та ударні системи озброєння..."

Президент РФ заявив, що це Росія має отримати гарантії того, що біля її кордонів не буде розміщено озброєння НАТО.

"Ви повинні нам дати гарантії. Ви. І негайно... Але хіба ми загрожуємо комусь?... Ми думаємо, що все зрозуміло – ми хочемо забезпечити свою безпеку", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, з кінця жовтня у західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ та техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявляє, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів знаходяться 122 тис. російських військових, а на відстані 400 кілометрів – 143,5 тис.

Москва заперечує звинувачення у підготовці нападу на Україну та вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Водночас США та ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

Росія проти руху України в НАТО

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантія невступу України.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України у військовому Альянсі.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися у рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянс.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ уздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.