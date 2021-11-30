НАТО підтримує зміцнення Збройних сил України для самозахисту.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг сподівається, що вторгнення Російської Федерації в Україну не відбудеться, але відзначає необхідність готуватися до найгіршого сценарію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сьогодні заявив у Ризі на прес-конференції в рамках дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Немає упевненості або чіткості стосовно конкретних намірів Росії, які можуть насправді еволюціонувати і змінитися. Тож, справа в тому, що ви можете обговорювати імовірність вторгнення на рівні 20% або 80%, але це не має значення. Ми повинні бути готовими до найгіршого. І ми повинні передати Росії повідомлення, що вона не повинна здійснювати воєнне вторгнення в Україну. Вона це зробила раніше і продовжує підтримувати сепаратистів на Донбасі. Ми повинні стримувати та надіслати сигнал, аби вона не робила цього знову", - наголосив Столтенберг.

"Сподіваюсь, що вона не буде цього робити, але як я сказав, ми також повинні бути готовими до іншого сценарію, що Росія знову застосує воєнну силу, і ми будемо готові до цього", - сказав Столтенберг.

Читайте такожМН17: У Нідерландах можуть ініціювати ще одну справу проти РосіїТакож він сказав, що Україна отримує політичну і практичну підтримку, а також відбувається підготовка Збройних сил України і зміцнення їхнього потенціалу.

"Це підвищує поріг для Росії щодо ведення воєнних агресивних дій проти України... Зміцнення Збройних сил України - це засіб допомоги для них, щоб здійснювати суверенне право для самооборони. Це право кожної суверенної держави", - наголосив Столтенберг.

Він також сказав, що НАТО підтримує право України на самооборону.

Можлива ескалація на кордоні

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Віталій Саєнко