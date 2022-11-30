Обміни тривають з високою інтенсивністю.

У ГУР не заперечили, але й не підтвердили, чи готова Україна до обміну священників УПЦ МП, підозрюваних у злочинах проти держави на користь Росії, на військових ЗСУ.

В ефірі 24 каналу речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зауважив, що не має повноважень це коментувати, але звернув увагу на долю кума Путіна Віктора Медведчука, якого обміняли на командирів "азовців".

"Я можу сформулювати інакше. На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоби повертати своїх громадян додому. І найменші можливості, які для цього будуть з'являтися (формальні чи неформальні) Україна точно буде використовувати", - сказав він.

Обміни тривають з високою інтенсивністю, додав Юсов.

За останній тиждень, протягом 4 днів, Україна провела три обміни, повернувши з полону майже 100 українців. Паралельно триває підготовка до нового обміну.

Обшуки СБУ у будівлях УПЦ МП

Протягом останнього тижня Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи у храмах УПЦ МП у різних регіонах країни, в тому числі обшуки пройшли й у Києво-Печерській лаврі, де піп співав разом з прихожанами молебень за Росію.

А в Чернівцях СБУ спіймала секретаря єпархії УПЦ МП з неповнолітнім, що був у спідній білизні.

Нещодавно СБУ відвідала й Кирило-Мефодіївський жіночий монастир МП, пов'язаний з кумом Путіна Медведчуком.

В результаті обшуків силовики виявляють переважно російську пропагандистську літературу, що заперечує існування України.

Багатьох священників МП спіймали на відкритій підтримці дій агресора, зокрема відомо, що серед коригувальників ворожого вогню є й священнослужителі Московського патріархату.

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