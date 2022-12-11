Дмитро Лубінець нагадав, що Женевська конвенція забороняє обмін цивільних осіб.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оцінив можливість обміну представників УПЦ МП на полонених українців.

"Я не хотів би загострювати питання саме на представниках церкви. Можу сказати, що будь-який громадянин РФ, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв", - сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Також омбудсмен нагадав, що Женевська конвенція забороняє обмін цивільних осіб.

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"Ми можемо міняти тільки військовополонених. Цивільних ми можемо тільки відпускати в рамках, можливо, якихось взаємних зобов’язань. Чи, наприклад, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання. Для нас дуже важливо, по-перше, знайти юридичні підстави. І вони у нас є. При чому різні варіанти. І друге: так, ми готові це робити", – пояснив Лубінець.

УПЦ МП в Україні: що відомо

З кінція листопада СБУ проводить контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ МП. Тільки у перші дні було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Обшуки досі проводять на об'єктах УПЦ МП в різних областях.

Під час контррозвідувальних заходів СБУ виявляла пропагандистську літературу, яка заперечує існування України, медалі за "звільнення Криму", російські паспорти та символіку російських терористичних угрупувань на Донбасі.

Крім того, під час обшуків силовики спіймали секретаря Чернівецької єпархії МП Микиту з голим неповнолітнім хлопцем.

9 грудня було повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату, який здійснював антиукраїнську діяльність.