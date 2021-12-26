Війна на порозі. Чи розуміє Захід реальну загрозу від Росії

Росія не зупиняє потоки техніки й колони вояків, які концентруються поблизу українського кордону, а Захід продовжує озвучувати занепокоєння. Так, це вже не так само сміховинно, як у 2014 році, але й казати про повну готовність протистояти Росії не варто. Чи скористається Путін періодом різдвяних відпусток для ескалації?

Усього за кількасот кілометрів від українського кордону російські снайпери та мотострілецькі бригади розпочали те, що вони називають маневрами. Вправляються не лише з гвинтівками, але й переносними зенітно-ракетними комплексами "Ігла" по 80 тисяч доларів за штуку.

Водночас ТСН.Тиждень спостерігав, як президент РФ Володимир Путін "на публіку" заявляє: "Хіба ми погрожуємо комусь?".

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Росія не зупиняє потоки техніки й колони вояків, які концентруються поблизу українського кордону. За 200 кілометрів від нього уже 122 тисячі російських солдат. Трохи далі – ще понад 140 тисяч. Й тактично батальйонні групи розташовуються не лише на наших східних та північних кордонах. На нещодавно зроблених супутникових знімках чітко видно – військові бази в окупованому Криму активно поповнюють бронетранспортерами, танками, самохідною артилерією та засобами протиповітряної оборони. За даними кількох ЗМІ, Москва ще й активно вербує найманців для "відряджень" на окуповані території Донбасу.

Та от охочих воювати на сході України виявилося не так вже й багато. Потенційні найманці зізнаються: воювати з добровольцями з мінімальним оснащенням, як це було у 2014-му, геть не те саме, що з регулярною армією. Й опинитися у "вантажі-200" їм дуже не хочеться. Та хочеться Путіну. Він переконаний - Європу можна дотиснути, а США потім теж поступляться.

За спостереженнями ТСН.Тижня, єдине, що зараз ще стримує Кремль, це цифри на економічному калькуляторі. Як підрахував один з британських журналістів, ціна за вторгнення для Росії дорівнюватиме Чечні, помноженій на десять, чи Грузії, помноженій на тридцять. І її можна ще трохи збільшити.

Як вдалося розвідати американським медіа, Пентагон готовий ділитися з нами оперативною розвід-інформацією. Оперативною - значить прямо контролювати поле бою: видавати цілевказання, відстежувати маневри та створювати найефективніші плани контратаки. У Білому домі ще й начебто задумалися, яким чином допомогти українській армії та партизанам.

Причому термін партизани - це теж цілий комплекс спеціальних заходів для якого складають великі списки з додатковим оборонним озброєнням та матзабезпеченням. У цьому списку цілком можуть опинитися гелікоптери та переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер", спроможності якого, точно знають ті, хто тренується зараз стріляти по нас "Іглою". Утім розмова про партизанів - спеціальне нагадування Путіну з Білого дому (бо він зараз чує лише американські звернення), що атака на Україну ще не означає отримання контролю над нею.

"Єдина агресія, яку ми зараз бачимо на кордоні Росії та України - це військове нарощування сил Росією й войовнича риторика з боку російського лідера", - зазначила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Та головним союзником України, перефразовуючи британський афоризм, є її власне військо. І всі полігони країни, як дізнався ТСН.Тиждень, зараз гарячі.

Цікаві кадри прийшли із Приазов'я. Наші вояки таки перевірили, чи врятують російські панцерники наварені над ними сітки від пострілу з Джавеліна. Причому перевіряли вони це в максимально несприятливих погодних умовах - дощ, хмарність, слабка видимість та рвучкий вітер. Результат – стовідсоткове попадання у ціль, метал буквально горить, і це дуже демотивує російських танкістів залазити в середину.

У Чорному морі Росія теж не встановила військову монополію. Як дізнався ТСН.Тиждень, найближчі кілька місяців акваторію патрулюватиме французький надсучасний 140-метровий фрегат "Овернь" - гордість французького флоту. На борту - крилаті ракети з дальністю в тисячу кілометрів, протикорабельні й протиповітряні комплекси. І зараз ця плаваюча фортеця пришвартована в Одеському порту. Це вже десятий корабель НАТО, який впродовж цього року фізично прикриває морські ворота нашої країни.

Через загрозу російського вторгнення, за даними німецького видання "Ді Вельт", НАТО таки привело в підвищену бойову готовність сили швидкого реагування. Загальна кількість військових, яких мобілізували, становить 40 тисяч – це підрозділи сухопутних, повітряних і військово-морських сил та сил спеціального призначення. У Німеччині новий уряд, і хоч його останні заяви гостріші ніж при Меркель, німецькі політики продовжують вірити в можливість умиротворення Путіна без попереднього застосування санкцій.

"За останні кілька днів я вже багаторазово повторювала, як важливо, аби ми повернулися до перемов у нормандському форматі. Але також ми хочемо використати можливість перемов у рамках Ради НАТО-Росія та упевнитися, що можемо попередити подальшу ескалацію. Тому що головну кризу, в якій ми опинилися, можна вирішити лише через діалог", - зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Київ таку позицію оцінив, як провальну: реальні дії потрібні до, а не після нападу. Та стара Європа воліє не поспішати, цілком виправдовуючи прогнози Москви. А от Східна Європа, як ніхто, усіма своїми фібрами відчуває загрозу - у Гуті про це говорили президенти Люблінського трикутника - України, Польщі та Литви.

"Наше спільне завдання - стримати загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща та Литва перебувають в авангарді цього стримування", - заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо Росія захоче перемістити ракети з боєголовками на територію Білорусі, то вони це зроблять. Єдине, що може це зупинити, це рішуча позиція НАТО та США", - зазначив президент Польщі Анджей Дуда.

Аби зрозуміти, яка ж саме допомога наразі найнеобхідніша нашій державі, Україну вже відвідали кілька американських сенаторів. А лідери двопартійної Групи підтримки України у Конгресі США, як дізнався ТСН.Тиждень, провели віртуальну зустріч з президентом України.

Їх заява вкрай пряма: "США повинні негайно надати посилену оборонну військову допомогу Україні та накласти санкції на "Північний потік-2"".

Це неабияк дратує Кремль. На будь-яке зближення Києва з Вашингтоном Москва реагує новою хвилею фейків, шукаючи так званий casus belli, тобто яскраву причину для вторгнення. Тепер, за версією Кремля, в Україні начебто працює понад сотня американських військових найманців. Та ще й привезли з собою хімічну зброю.

"Для здійснення провокацій у містах Авдіївка та Червоний лиман доставлені резерви не встановленого хімічного компонента. У тому числі з континентальної частини Америки", - розповідає в російських ефірах міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Повірити у таке людині з тверезою головою важко. Тим паче увесь світ ще досі дуже добре пам’ятає, хто саме возить по Європі бойовий газ "Новічок". Вгамувати Москву Вашингтон, можливо, спробує вже у січні - на двосторонніх перемовах. Принаймні так це почули в Кремлі. Але Держдеп з підтвердженням бажаної Путіним зустрічі не поспішає.

"Ми зараз більш об’єднані з нашими союзниками та партнерами, аніж були рік тому. Майже по кожному питанню, включаючи російську агресію проти України та її сусідів. Чи зустрінеться Байден з Путіним - зараз ще рано казати. Треба спершу досягти дипломатичного прогресу. Ми хочемо побачити деескалацію на кордоні з Україною. За таких умов було б доречніше вести розмову", - зазначає державний секретар США Ентоні Блінкен.

Чия візьме? Залежить від того, наскільки справді змінився захід. Так, це вже не схоже на ситуацію сміховинного тотального занепокоєння, як у 2014-му. Але й казати про повну готовність протистояння Росії не варто. Тож Путін поспішає скористатися періодом різдвяних відпусток, коли увесь західний світ готує штолени та п’є шампанське, аби хлопки від нього приховали інші постріли.

Мар’яна Зінковська