Досі в парламенті працює чимало депутатів, обраних від нині забороненої партії.

Депутатів Верховної Ради, обраних від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", не можна позбавити мандату на підставі приналежності в минулому до цієї політсили. Про це сказав представник президента у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі агентству УНІАН.

"Будь-які питання про припинення депутатських повноважень можуть підніматися виключно за наявності тих підстав, які передбачені Конституцією. Сам факт входження тих чи інших нинішніх народних депутатів до забороненої політичної сили не є підставою для втрати депутатського мандату. Таких підстав Конституція не передбачає. Треба кожен конкретний випадок розглядати і при наявності підстав можна ставити питання", - наголосив Веніславський.

За його словами, позбавлення мандата через те, що хтось належав до "ОПЗЖ", не відповідає "ні Конституції, ні законам, ні міжнародним стандартам".

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Веніславський також прокоментував ситуацію з вакантними мандатами в Раді: багато нардепів-мажоритарників з тих чи інших причин втратили мандат, але провести довибори в округах не можна через воєнний стан. За словами представника президента, щоб парламент був правочинний, в Раді має бути не менше 300 депутатів.

Він зазначив, що є кілька рішень Конституційного Суду України, де йдеться про те, що ВР правочинна за наявності тої кількості народних депутатів, яких достатньо для ухвалення рішень парламентом. Він нагадав, що, зокрема, для ухвалення змін до Конституції, необхідно 300 голосів народних депутатів.

"Коли менше 300 може виникнути питання про легітимність парламенту. Але це не актуально на даний момент, тому, що ймовірності скорочення кількості депутатів нижче, ніж 300 немає (на сьогодні в парламенті залишається 404 нардепи – УНІАН)", - пояснив Веніславський.

Заборона ОПЗЖ

Як писав УНІАН, у вересні 2022 року діяльність партії "ОПЗЖ" було заборонено, а депутати цієї партії створили дві депутатські групи : "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України".

Деяким народним депутатам із "ОПЗЖ" було оголошено підозру у державній зраді. Серед них один з лідерів партії Віктор Медведчук, якого пізніше обміняли на українських полонених із "Азовсталі". Підозру отримав колишній народний депутат України IX скликання, який був співголовою цієї партії, Вадим Рабінович. Також в державній зраді підозрюються деякі інші народні депутати від "ОПЗЖ", зокрема, Олександр Пономарьов, Ренат Кузьмін, Олег Волошин, Тарас Козак.

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