Президент наголосив, що у законодавстві України немає інструментів, які б дозволили одномоментно та терміново позбавити депутатів своїх мандатів.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів нардепів забороненої партії ОПЗЖ. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів менш ніж за місяць.

Глава держави зазначив, що звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

У відповіді на петицію Зеленський наголосив, що у законодавстві України немає інструментів, які б дозволили одномоментно та терміново позбавити депутатів своїх мандатів.

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Як пояснив президент, будь-які проекти законів заздалегідь готуються апаратом Верховної Ради за поданнями комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) відповідно до затвердженого порядку денної сесії Верховної Ради та подаються на розгляд Погоджувальної ради.

Позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 травня 2022 року стало відомо про остаточну ліквідацію фракції "ОПЗЖ". Того ж дня співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що у ВР зареєстровано законопроект, який унеможливлює спроможність представникам партії "ОПЗЖ" та інших заборонених, відповідно до рішення РНБО, партій балотуватися у майбутні склади парламенту.

У День Незалежності, 24 серпня, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про припинення повноважень усіх парламентарів від "Опозиційної платформи – за життя".

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи позбавлення депутатських мандатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна, заявив, що усі депутати ОПЗЖ мають піти з Верховної Ради.

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