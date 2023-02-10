Наразі тривають обшуки за місцем проживання народного депутата України, його родичів та помічників.

Генеральним прокурором на основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, складено повідомлення про підозру народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України. Волошин підозрюється за фактами вчинення державної зради та нанесення умисного легкого тілесного ушкодження ветерану АТО влітку 2020 року (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 125 Кримінального Кодексу України).

"За даними слідства, народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ здійснював допомогу РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України. Він поширював висловлювання, спрямовані на створення в суспільстві проросійських настроїв. Визнавав правомірними і виправдовував створення на території України самопроголошених так званих "ЛНР/ДНР"", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають в Офісі генпрокурора, такі дії народного депутата вчинені на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України, її державній, економічній та інформаційній безпеці.

Також народний обранець підозрюється в тому, що він заподіяв умисне легке тілесне ушкодження активісту.

"Слідством встановлено, що напередодні широкомасштабного вторгнення держави-агресора підозрюваний покинув територію України та на цей час перебуває в РФ", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання народного депутата України, його родичів та помічників. Як повідомляють в Державному бюро розслідувань, проводиться 7 обшуків за місцями проживання осіб, пов’язаних з депутатом.

Нардеп Олег Волошин - що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час обшуку в березні 2022 року у нардепа Олега Волошина знайшли пістолет.

На початку 2022 року США запровадили санкції проти цього нардепа. У повідомленні Мінфіну США йшлося, що він та ще низка інших нардепів діють під керівництвом ФСБ РФ і підтримують російські операції впливу проти Сполучених Штатів і їх партнерів і союзників. Підсанкційні нардепи відігравали різні ролі у кампанії з глобального впливу Росії для дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля.

Припинення діяльності ОПЗЖ в Україні

Нагадаємо, навесні на засіданні РНБО було ухвалено рішення про заборону партії "ОПЗЖ". Пізніше президент Володимир Зеленський ввів це рішення в дію. Деякі нардепи втекли з України перед повномасштабним вторгненням Росії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вказав, що втікачів позбавлять мандатів.

9 січня скандальний проросійський політик Андрій Аксьонов склав повноваження народного депутата України. Відомо, що Аксьонов має російський паспорт. Він підтримував так звані квазіреспубліки "ДНР" і "ЛНР".

13 січня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна. Указом президента України цих чотирьох членів забороненої партії ОПЗЖ позбавлено українського громадянства. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи це, заявив, що всі депутати ОПЗЖ мають піти з Верховної Ради.

Наприкінці січня народні депутати Олег Волошин, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які входили до колишньої фракції ОПЗЖ, написали заяви про складання мандатів. Пізніше таку ж заяву написав ще один народний депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович, а невдовзі Верховна Рада достроково припинила його повноваження.

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