Наразі колишній парламентар ймовірно переховується в Ізраїлі.

Позбавлений мандату колишній народний депутат України IX скликання від забороненої наразі політичної партії "ОПЗЖ" Вадим Рабінович отримав підозру у державній зраді.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, з 2019 до 2021 року у своїх численних виступах та інтерв’ю нардеп систематично оприлюднював та розповсюджував серед населення України маніпулятивні висловлювання.

Зазначається, що вони несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

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"Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала державі-агресору ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - розповіли прокурори.

Також Рабінович розповсюджував серед політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Водночас, у Держбюро розслідувань уточнили, що повідомлення про підозру було здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Адже ймовірно екс-нардеп переховується саме там. Рабіновичу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозри у держзраді нардепам від ОПЗЖ

Рабінович як й інші нардепи від "ОПЗЖ" відомий своєю проросійською позицією та неоднозначними висловлюваннями щодо війни в Україні.

Вчора, 25 липня, правоохоронці також повідомили про підозру у держзраді і порушенні рівноправності громадян екс-нардепу Євгенію Мураєву.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Зокрема, там подавалася викривлене інформація про внутрішню ситуацію в Україні і та її сприйняття на міжнародній арені.

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